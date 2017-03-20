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Сломал руку. Бывший форвард минского "Динамо" получил третью серьезную травму за сезон

21.03.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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Бывший форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем сломал руку в матче плей-офф чемпионата Швеции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во втором матче первого раунда плей-офф между «ХВ-71» Улльстрема и «Фэрьестадом» шведский нападающий неудачно провел силовой прием, врезался на скорости в борт и со сломанной рукой покинул площадку. Сегодня Давида ожидает операция, после которой он будет восстанавливаться до конца сезона.

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Отметим, что это уже третья серьезная травма Улльстрема в этом сезоне. В межсезонье он получил повреждение, которое не позволило ему выходить на лед в течение двух месяцев, а затем в октябре в третьей игре за «Динамо» выбыл еще на четыре месяца. В КХЛ за «зубров» Улльстрем провел 3 игры, отметившись 1 (0+1) результативным баллом. За «ХВ-71» в чемпионате Швеции он набрал 4 (2+2) очка в 7 играх.

 
 
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Бывший форвард минского "Динамо" Давид Улльстрем сломал руку в матче плей-офф чемпионата Швеции.

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