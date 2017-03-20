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Пресс-конференция об инцидентах на белорусско-украинской границе

21.03.2017 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Последний громкий инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать. По данным следователей, сбежавший, скорее всего, управлял автомобилем.

Пресс-конференция об инцидентах на белорусско-украинской границе
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта озвучил факт задержания людей, готовых к вооруженным провокациям на территории страны. По словам главы государства, это не единичный случай в 2017 году.

Что и кто стоит за обострившимися попытками дерзкого нарушения государственной границы, насколько обеспечена безопасность границ, а также граждан страны расскажут:

  • политический аналитик Александр ТИХАНСКИЙ,
  • эксперт в области национальной безопасности Александр ТИЩЕНКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 22 марта, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 22 марта, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами экспертов в области безопасности по факту участившихся попыток...

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