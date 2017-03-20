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Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан", передает корреспондент БЕЛТА .

Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. "Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил Александр Лукашенко. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время".

При этом президент обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным.

"Так загнивает общество, гнилью покрывается, - добавил глава государства. - Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?"

