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Замглавы МЧС задержан за взятку
21.03.2017 14:24 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки.
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан", передает корреспондент
Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. "Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил Александр Лукашенко. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время".
При этом президент обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным.
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Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки.
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