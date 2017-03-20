Задание президента о трудоустройстве до 1 мая всех безработных будет выполнено, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. При этом часть безработных сможет претендовать на оплачиваемые общественные работы. В Минтруда рассказали FINANCE.TUT.BY, кто именно сможет устраиваться на такие работы и сколько за них платят.



Фото: Тамара Хамицевич, minsknews.by

Кто может устраиваться на оплачиваемые общественные работы

— Участвовать в оплачиваемых общественных работах уже сейчас могут все: как зарегистрированные безработные, так и незарегистрированные. Более того, даже те, кто имеет работу, но находится в отпуске или хочет получить дополнительный заработок, — объяснил начальник управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Олег Токун.

Для этого нужно прийти в центр занятости и получить направление на общественные работы. Становиться на учет по безработице при этом не обязательно. Такая возможность подработки будет и после 1 мая, уточняет Олег Токун.

Какими бывают общественные работы и сколько за них платят

Организацией оплачиваемых общественных работ занимаются местные власти, рассказывают в Минтруда.

— Они видят, где сегодня нужны такие работы. На самом деле их может быть очень много. Это и рекультивация земель, и уборка леса, и восстановление памятников, и благоустройство территории, сбор и переработка вторсырья, работа в жилищно-коммунальном хозяйстве, — перечисляет Олег Токун.

Справка FINANCE.TUT.BY. К основным общественным работам относят благоустройство и озеленение территорий, соцуслуги для населения, уход за местами захоронений, сбор вторичного сырья, уборка территорий, ремонт объектов социального назначения, а также работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные работы, подсобные работы в торговле, работы в лесном хозяйстве.

В республиканском банке вакансий сегодня значится 33 вакансии для тех, кто хочет устроиться на оплачиваемые общественные работы. Во всех случаях обещают зарплату в "минималку" — 265 рублей. Из требований — общее среднее образование.

Олег Токун уточняет, чтобы участвовать в общественных работах, не нужно специального образования или навыков. «В качестве оплачиваемых общественных работ можно использовать вакансии, которые не заполняются более трех месяцев (если они тоже не требуют дополнительной профессиональной подготовки). Как правило, это происходит в организациях жилищно-коммунальной сферы», — говорит представитель Минтруда.

К примеру, в Ляховичское ЖКХ на оплачиваемые общественные работы ищут 14 рабочих зеленого строительства. Щорсовский сельсовет Новогрудского района ищет рабочего зеленого строительства с общим средним образованием. В Столинское ЖКХ для безработных и для тех, кто находится в вынужденных отпусках по инициативе нанимателя, открыты три вакансии для уборщиков территорий. На светлогорскую овощную фабрику нужны 15 рабочих плодоовощного хранилища, которые должны будут заниматься переборкой и затариванием овощей. Наниматель готов платить от 5,5 до 8,5 рубля в день.

— Общественные работы очень быстро появляются и исчезают, — комментирует такой небольшой выбор в банке вакансий Олег Токун. — Лучше всего эту информацию уточнять в отделе трудоустройства по месту жительства.

По его словам, оплата за общественные работы зависит от их вида. «Можно перебирать картошку в колхозе, и зарплата будет одна, а можно ухаживать за животными в зоопарке, там своя система оплаты труда», — поясняет Олег Токун. Например, в зоопарке безработные в среднем получают 10−12 рублей в день.

Как долго можно заниматься общественными работами

Официальные безработные должны участвовать в общественных работах для того, чтобы получать пособие. Для них местные власти устанавливают ежемесячную норму отработки, которая не может превышать десять дней. Как правило, на практике это два-три дня в месяц. Но если безработный желает трудиться больше установленной нормы, препятствовать ему никто не будет.

А на незарегистрированных безработных ограничение в десять дней и вовсе не распространяется, уточняют в Минтруда.

Оплатят ли проезд до мест общественных работ

Если до общественных работ нужно добираться, то проезд оплачивает отдел трудоустройства. Для этого централизованно заказывают автобус, который доставляет безработных на место, а в конце рабочего дня привозит их обратно к месту сбора.

— В Минске можно доехать самому на общественном транспорте. И как правило, общественные работы организуются на территории того района, где живет человек, то есть максимально близко, — поясняет Олег Токун.