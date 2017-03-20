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Эксперт о прорыве через границу: нужно готовиться к новым инцидентам
21.03.2017 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
В связи с прорывом "Джипа" из Украины на территорию Беларуси Следственным комитетом РБ возбуждено уголовное дело по статье "незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц".
ЧП на белорусско-украинской границе произошло в ночь на понедельник в районе пункта пропуска "Александровка": автомобиль марки "Джип" прорвался в Беларусь из Украины, сбив шлагбаум на КПП.
Сотрудникам погранслужбы пришлось догонять нарушителей, применив табельное оружие. Два человека были задержаны, еще один объявлен в розыск. Их гражданство пока не уточняется.
© Фото: предоставлено Антоном Бычковским
Как сообщили в СК, в ходе проведенного осмотра в автомобиле были обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.
Последствия инцидента, произошедшего на белорусско-украинской границе, на радио Sputnik Беларусь прокомментировал эксперт по безопасности Александр Тищенко.
"С учетом того, что инцидент выходит за штатные рамки — была попытка и провоза оружия, и дерзкого прорыва, здесь можно ожидать и усиления охранных мер с обеих сторон, и более глубокого взаимодействия в интересах пограничной безопасности на общем рубеже", — сказал Тищенко.
По словам эксперта, обе страны в дальнейшем должны быть готовы действовать согласованно, поскольку такие прорывы могут быть направлены и в сторону Беларуси, и в сторону Украины.
При этом Тищенко отметил, что все инциденты, произошедшие за последнее время на разных участках белорусской границы, нельзя увязывать в единую цепь событий, поскольку их характер существенно разнится. На фоне всех происходивших ЧП на границе удалось создать систему оперативного реагирования и блокирования таких проблем, сказал эксперт.
"Прорыв "Джипа" — инцидент ключевой. На сегодняшний момент и следствие, и правоохранительные структуры имеют и фигурантов, и доказательства, и следы, и транспорт для того, чтобы довести до судебной стадии вопросы привлечения к ответственности и устранения причин и условий возможных инцидентов в будущем", — констатировал Тищенко.
При этом эксперт по безопасности убежден, что обстановка, сложившаяся вокруг Беларуси и в мире в целом не располагает к тому, чтобы считать инцидент с прорывом "Джипа" последним из возможных. Все говорит о том, что нужно быть еще более бдительными и готовыми к различным инцидентам, сказал эксперт.
Комментарий эксперта по безопасности Александра Тищенко о прорыве "Джипа" из Украины на белорусскую территорию слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Прорыв через госграницу Беларуси "Джипа" из Украины с оружием и боеприпасами, по факту которого СК возбудил уголовное дело, станет поводом для усиления охранных...
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