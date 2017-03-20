В связи с прорывом "Джипа" из Украины на территорию Беларуси Следственным комитетом РБ возбуждено уголовное дело по статье "незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц".

ЧП на белорусско-украинской границе произошло в ночь на понедельник в районе пункта пропуска "Александровка": автомобиль марки "Джип" прорвался в Беларусь из Украины, сбив шлагбаум на КПП.

Сотрудникам погранслужбы пришлось догонять нарушителей, применив табельное оружие. Два человека были задержаны, еще один объявлен в розыск. Их гражданство пока не уточняется.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Jeep из Украины рвался в Беларусь, пограничники отстреливались

Как сообщили в СК, в ходе проведенного осмотра в автомобиле были обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

Последствия инцидента, произошедшего на белорусско-украинской границе, на радио Sputnik Беларусь прокомментировал эксперт по безопасности Александр Тищенко.

"С учетом того, что инцидент выходит за штатные рамки — была попытка и провоза оружия, и дерзкого прорыва, здесь можно ожидать и усиления охранных мер с обеих сторон, и более глубокого взаимодействия в интересах пограничной безопасности на общем рубеже", — сказал Тищенко.

По словам эксперта, обе страны в дальнейшем должны быть готовы действовать согласованно, поскольку такие прорывы могут быть направлены и в сторону Беларуси, и в сторону Украины.

При этом Тищенко отметил, что все инциденты, произошедшие за последнее время на разных участках белорусской границы, нельзя увязывать в единую цепь событий, поскольку их характер существенно разнится. На фоне всех происходивших ЧП на границе удалось создать систему оперативного реагирования и блокирования таких проблем, сказал эксперт.

"Прорыв "Джипа" — инцидент ключевой. На сегодняшний момент и следствие, и правоохранительные структуры имеют и фигурантов, и доказательства, и следы, и транспорт для того, чтобы довести до судебной стадии вопросы привлечения к ответственности и устранения причин и условий возможных инцидентов в будущем", — констатировал Тищенко.

При этом эксперт по безопасности убежден, что обстановка, сложившаяся вокруг Беларуси и в мире в целом не располагает к тому, чтобы считать инцидент с прорывом "Джипа" последним из возможных. Все говорит о том, что нужно быть еще более бдительными и готовыми к различным инцидентам, сказал эксперт.

Комментарий эксперта по безопасности Александра Тищенко о прорыве "Джипа" из Украины на белорусскую территорию слушайте на радио Sputnik Беларусь.