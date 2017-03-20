Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает пресс-служба президента Беларуси.



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«Как бы ни было непопулярно: декрет № 3 я не отменял и даже не приостанавливал . Это неправильно говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти „письма счастья“ кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки. Крайний срок — 1 октября», — заявил президент.

Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а 300−350 тыс. шатаются непонятно где. «350 тыс., которые должны работать и не работают. И не несут никакой нагрузки, — отметил глава государства. — Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок. Настало время, когда надо наводить порядок и с занятостью людей».

Среди положительных результатов применения декрета Александр Лукашенко упомянул то, что люди начали больше дорожить рабочими местами, возросло количество обращений в службы занятости. «Этот декрет — лакмусовая бумажка в социальной сфере. Он высветил очень многие негативные вопросы. Мы от него отказываться не будем, но приведем все в порядок, чтобы люди не обижались», — резюмировал руководитель государства.

Касаясь вопроса увеличения уровня заработной платы за счет сокращения рабочих мест Александр Лукашенко запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти.

«Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти», — заявил президент.

Он пояснил, что данное решение продиктовано не намерением застопорить процесс увольнений и приема на работу. Глава государства констатировал, что есть и недобросовестные работники, которые не держатся за работу. «Естественно, руководитель таких людей держать не будет. И не надо. А ведь сегодня, когда я требую среднюю зарплату в 1 тысячу рублей, уже некоторые подумывают: да, дадим тысячу, но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников, — отметил президент. — Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя».

Александр Лукашенко уточнил, что это связано с необходимостью трудоустройства высвобождаемых работников в ином месте. «Нельзя в трудное время выбрасывать людей на улицу. Это неправильно. Пусть это не рыночно, но пока мы будем действовать подобным образом», — подчеркнул он.