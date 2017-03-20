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Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения климата и истощения природных ресурсов.

Подсветка столичных проспектов, а также ряда значимых зданий (башен "Ворота Минска", Национальной библиотеки и других) погаснет на час в субботу 25 марта в рамках международной экологической акции "Час Земли", рассказали в товарищества "Зеленая сеть", которая является инициатором акции в Беларуси, пишет sputnik.by .

Подсветка будет выключена с 20:30 до 21:30. "Акция призвана напомнить нам о мировых экологических проблемах: изменении климата и истощении природных ресурсов. Беларусь присоединится к ней в девятый раз: о своей готовности участвовать заявили Минск, Брест, Пинск, Витебск и другие города", — рассказала event-менеджер товарищества Анна Дапшевичюте.

Активисты товарищества предложили отметить "Час земли" большим концертом, который начнется в субботу в 18:00 в культурном центре "Корпус", а также участием в тематическом фотомарафоне.

Снимки обесточенных на час зданий нужно будет разместить в социальных сетях, отметив страницы "Зеленой сети". Тем, кто сделает наибольшее количество удачных фото, ждут призы. Результаты товарищество обещает подвести 27 марта.

Участвовать в акции планирует не только Минск. Ожидается, что в Полоцке на час погаснет декоративная подсветка Софийского собора, в Бресте, Витебске, Пинске, Кобрине, Бобруйске пройдут культурные акции.

В минувшем году, напомнили в товариществе, к "Часу земли" подключилось десять белорусских городов. Экологическую инициативу поддержали спектаклями теней, воркшопами, кинопоказами, квестами и концертами. В мире же в прошлом году в акции приняло участие более 178 стран, была погашена подсветка более чем на 12 000 архитектурных объектах.





