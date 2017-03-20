В Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Об этом 21 марта заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ», сообщает сайт официального лидера.

«Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент», – сказал президент, отвечая на вопрос об активизации «пятой колонны».

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), – отметил Лукашенко. – Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

Подробная информация об этом инциденте, по словам президента, будет представлена позже.

Он также рассказал, что о планах боевиков в посольство за границей сообщила некая женщина. Она написала официальное письмо о том, что готовится провокация. «И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», – сказал глава государства.

Он отметил, что теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди. Президент подчеркнул, что не может допустить ситуации, когда страна отдается «на поругание».

«Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет – в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим», – подытожил Лукашенко.