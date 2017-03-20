Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сегодня на некоторое время смогли получить права администраторов сайта и узнать об их возможностях. Это произошло из-за технических неполадок.

Пользователи начали жаловаться на неполадки в работе соцсети 20 марта около 23:50 по московскому времени. В частности, они пожаловались на проблемы с доступом к личным сообщениям и аудиозаписям.

Около полуночи работа соцсети была восстановлена, однако в меню на несколько минут появились инструменты, доступные администраторам «ВКонтакте», в том числе баг-трекер с жалобами пользователей на неисправности.

Пользователи также увидели что у администрации сети есть доступ к приватным фотографиям, истории запросов и другой личной информации пользователей.

Позже директор по развитию «ВКонтакте» Александр Круглов подтвердил , что у «нескольких сотрудников» есть доступ к просмотру приватных фотографий пользователей. Это необходимо для борьбы с распространением в соцсети детской порнографии, пояснил он.



