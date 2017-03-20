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У администрации "ВКонтакте" есть доступ к приватным фотографиям пользователей
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сегодня на некоторое время
Пользователи начали жаловаться на неполадки в работе соцсети 20 марта около 23:50 по московскому времени. В частности, они пожаловались на проблемы с доступом к личным сообщениям и аудиозаписям.
Около полуночи работа соцсети была восстановлена, однако в меню на несколько минут появились инструменты, доступные администраторам «ВКонтакте», в том числе баг-трекер с жалобами пользователей на неисправности.
Пользователи также увидели что у администрации сети есть доступ к приватным фотографиям, истории запросов и другой личной информации пользователей.
Позже директор по развитию «ВКонтакте» Александр Круглов
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