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Выдавать градостроительные паспорта на частные дома планируют во время предоставления участков

21.03.2017 15:32 — Разное | Tut.by  
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Минстройархитектуры предлагает упростить процедуру строительства индивидуального жилья и вручать градостроительный паспорт сразу при предоставлении участка. Такое заявление сделал заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич на открытии выставки «Стройэкспо-2017» в Минске.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Мы предложили упростить процедуру по строительству физическими лицами индивидуального жилья, — заявил Дмитрий Семенкевич. — Предполагается, что в существующем жилищном фонде принимать решение по всем вопросам будет главный архитектор района: и по размещению объектов, и по вопросам пожарной и санитарной безопасности, и другим. Новое жилищное строительство будет осуществляться по градостроительным паспортам. Человек не должен знать все требования жилищного кодекса, строительных стандартов. У него будет градостроительный паспорт, в котором будут четко прописаны все его права и обязанности.

По словам чиновника, градостроительный паспорт будет вручать исполком на аукционе или просто при предоставлении участка. Это позволит избежать огромного количества процедур, «когда люди за строительством сарая, навеса вынуждены просиживать очереди в исполкомах, получая на него разрешения».

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра рассказал о планах упростить процедуру строительства

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