Минстройархитектуры предлагает упростить процедуру строительства индивидуального жилья и вручать градостроительный паспорт сразу при предоставлении участка. Такое заявление сделал заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич на открытии выставки «Стройэкспо-2017» в Минске.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Мы предложили упростить процедуру по строительству физическими лицами индивидуального жилья, — заявил Дмитрий Семенкевич. — Предполагается, что в существующем жилищном фонде принимать решение по всем вопросам будет главный архитектор района: и по размещению объектов, и по вопросам пожарной и санитарной безопасности, и другим. Новое жилищное строительство будет осуществляться по градостроительным паспортам. Человек не должен знать все требования жилищного кодекса, строительных стандартов. У него будет градостроительный паспорт, в котором будут четко прописаны все его права и обязанности.

По словам чиновника, градостроительный паспорт будет вручать исполком на аукционе или просто при предоставлении участка. Это позволит избежать огромного количества процедур, «когда люди за строительством сарая, навеса вынуждены просиживать очереди в исполкомах, получая на него разрешения».