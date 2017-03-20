По подозрению в получении взятки задержан замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун.

Об этом Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает сайт официального лидера.

Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил президент. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».

По словам президента, в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным. «Так загнивает общество, гнилью покрывается, - добавил глава государства. - Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?».