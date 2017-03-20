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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками могилевского предприятия "Кроноспан" поделился с ними своей мечтой об изобретении в стране уникального источника энергии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко мечтает о новом источнике энергии, чтобы не выпрашивать тонну нефти у России Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками могилевского предприятия "Кроноспан" поделился с ними своей мечтой об...

Он отметил, что это, как и изобретение лекарства от рака, могло бы стать прорывом для белорусской науки.«Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», – сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства. Президент обратил внимание, что в стране давно ведутся научные исследования по разработке новых лекарств от рака.Белорусские медики уже проделали немало работы, научились диагностировать заболевание в ранней стадии и проводить уникальные операции. «Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь, с которой мы не можем справиться. Если бы здесь был прорыв, и мы научились лечить раковые опухоли, как обычную болезнь, это было бы счастье», – поделился президент.Он отметил также, что белорусские ученые периодически создают важные разработки, однако на предприятиях их внедрять отказываются. По мнению главы государства, так быть не должно – все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо обязательно использовать.