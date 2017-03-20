Александр Лукашенко заявил 21 марта во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», что Беларусь ползает на коленях за тонну нефти и кубометр газа.

Президент выразил надежду на то, что белорусская наука совершит, наконец прорыв, и наша страна сможет существовать не благодаря нефти и газу, а за счет альтернативного источника энергии.

Лукашенко отметил, что хотел бы «чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа». Он также обратил внимание на медицину, которая могла бы найти лекарство от рака.

«Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь, с которой мы не можем справиться. Если бы здесь был прорыв, и мы научились лечить раковые опухоли, как обычную болезнь, это было бы счастье», — считает Лукашенко.