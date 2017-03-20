Apple официально представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красной расцветке - в сотрудничестве с Product Red. Кроме того, были анонсированы новые 9,7-дюймовые iPad.

Красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus





Отметим, что впервые смартфоны Apple выполнены в красном цвете. Красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus будут доступны лишь в версиях со 128 и 256 ГБ памяти. В продажу они поступят 24 марта.









Product Red — кампания, целью которой является сбор средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Продукцию с приставкой (RED) в названии выпускали многие мировые компании, например, Nike, Starbucks, Converse, Gap и Armani.

iPhone SE с увеличенным объемом памяти

Кроме того, с 24 марта в продажу поступят обновленные компактные iPhone SE с новыми объяемами памяти - 32 и 128 ГБ. Они сменят 16 и 64 ГБ модели, при этом будут стоить столько же, как прошлые модели. В США их цена будет на уровне 399 и 499 долларов.

Новые iPad 9,7





будет обновлено