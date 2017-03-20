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Британцы выдали кулачный бой на Масленицу за тренировку "ультрас"
21.03.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь
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Также таблоид привел слова двух молодых людей, якобы состоящих в фан-клубах российских футбольных команд. Они, по информации издания, похвастались успехами в боях с британскими фанатами и пообещали в 2018 году устроить "битву похлеще".
По мнению журналистов The Mirror, россияне живут в страхе перед футбольными хулиганами, опубликовав в подтверждение иллюстрацию, на которой изображены "испуганные" пенсионеры на Измайловском рынке.
Ранее телеканал BBC опубликовал фильм под названием "Армия хулиганов России", в котором утверждается, что российские болельщики готовятся к нападениям на иностранцев во время ЧМ-2018. В свою очередь россияне записали несколько видеообращений, в которых
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Британское издание The Mirror опубликовало ролик с кулачным боем на Масленицу в Москве, выдав его за тренировку футбольных фанатов.
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