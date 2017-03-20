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Британцы выдали кулачный бой на Масленицу за тренировку "ультрас"

21.03.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Газета, напечатавшая результаты "шокирующего расследования", рассказала, что таким образом футбольные болельщики готовятся к нападению на британских фанатов во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Британцы выдали кулачный бой на Масленицу за тренировку "ультрас"
© Телеканал 360
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Также таблоид привел слова двух молодых людей, якобы состоящих в фан-клубах российских футбольных команд. Они, по информации издания, похвастались успехами в боях с британскими фанатами и пообещали в 2018 году устроить "битву похлеще".

По мнению журналистов The Mirror, россияне живут в страхе перед футбольными хулиганами, опубликовав в подтверждение иллюстрацию, на которой изображены "испуганные" пенсионеры на Измайловском рынке.

Ранее телеканал BBC опубликовал фильм под названием "Армия хулиганов России", в котором утверждается, что российские болельщики готовятся к нападениям на иностранцев во время ЧМ-2018. В свою очередь россияне записали несколько видеообращений, в которых позвали британцев приезжать на ЧМ-2018 в РФ.

 
 
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Британское издание The Mirror опубликовало ролик с кулачным боем на Масленицу в Москве, выдав его за тренировку футбольных фанатов.

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