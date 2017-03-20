"АвтоВАЗ" отзывает 106 723 автомобиля Lada Kalina и Granta из-за возможных проблем со сцеплением. Отзыву подлежат автомобили, проданные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день, сообщается на сайте Росстандарта.





«Причиной отзыва Lada Kalina и Granta является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач)», — говорится в сообщении.

Владельцев Lada Kalina и Granta, подпадающих под отзыв, "АвтоВАЗ" проинформирует путем рассылки писем или по телефону.

Также владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта , связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На указанных машинах установят защитную облицовку, которая исключит возможность перетирания трубок, а при наличии следов контакта на трубках их заменят на новые.

Как сообщил AUTO.TUT.BY белорусский дилер «Лады», каждый владелец автомобиля будет письменно проинформирован о прохождении отзывной компании по его авто. Кроме того, дилеры будут мониторить отзывные автомобили среди обращений на фирменный сервис. В случае выявления таких машин клиентам предложат удобное время для осмотра и устранения возможных неисправностей. По информации импортера марки, авторизованные дилерские центры проведут все работы по устранению возможных дефектов в определенном перечне автомобилей за счет изготовителя.