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Лукашенко запретил увольнять работников без согласования с местными органами власти

21.03.2017 15:58 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко запретил увольнять работников без согласования с местными органами власти

фото: belta.by

Александр Лукашенко запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти.

Об этом глава государства заявил сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан». «Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти», – заявил президент.

Он пояснил, что данное решение продиктовано не намерением застопорить процесс увольнений и приема на работу. Глава государства констатировал, что есть и недобросовестные работники, которые не держатся за работу, пишет БЕЛТА

«Естественно, руководитель таких людей держать не будет. И не надо. А ведь сегодня, когда я требую среднюю зарплату в 1 тыс. руб., уже некоторые подумывают: да, дадим 1 тыс. руб., но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников, – отметил президент. – Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя».

Александр Лукашенко уточнил, что это связано с необходимостью трудоустройства высвобождаемых работников в ином месте. «Нельзя в трудное время выбрасывать людей на улицу. Это неправильно. Пусть это не рыночно, но пока мы будем действовать подобным образом», – подчеркнул белорусский лидер.

 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Лукашенко запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти.

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