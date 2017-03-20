После зимы некоторые городские дороги напоминают поле после бомбежки, передвигаться по которому иногда не просто не комфортно, но и опасно. Страдают подвески, не выдерживают нервы автовладельцев, лопается терпение у пассажиров. Гомельский корпункт TUT.BY запускает проект «Ямы Гомеля».





Для затравки наши корреспонденты сфотографировали дорогу, по которой ежедневно добираются из своего дома в офис. В объектив фотокамер попало дорожное полотно улиц Могилевская, Осипова, Бочкина, Гомельской Гагарина, Карповича. Смотрим и вздыхаем…





Ежедневно через путепровод на Могилевской проезжают тысячи машин. На этом маршруте сосредоточены десятки предприятий. Среди них — Гомельский завод литья и нормалей (ЗЛиН), ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Гомельхимторг». Интересно, остался ли в Гомеле водитель, хотя бы раз не вспомнивший дурным словом ответственных за этот участок пути?













Хуже, чем на Могилевской может быть только на Осипова. Ямам на этой дороге трудно найти конкурентов. Водители соревнуются в фигурном вождении и снова клянут дорожников.









Да что там Сельмаш? Вот — совсем не периферия, а самый центр Гомеля: улицы Гагарина (Мохов переезд), Циолковского и Бочкина.



Глубокая яма прямо посреди дороги

Угодив в яму на улице Гомельской, можно остаться без колеса



«Стиральная доска» на перекрестке Бочкина и Гомельской







Если вам надоело ползти на первой передаче, сжимается сердце, когда авто в очередной раз то сползает в яму, то подпрыгивает на выбоине, снимайте фото/видео доказательства и присылайте нам по адресу jamygomel@tut.by или оставляйте в комментариях. Создадим вместе карту «убитых» дорог Гомеля.