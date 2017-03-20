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Вышел новый клип Блейка: эротическую съемку с Натали Портман провели за несколько дней до родов

21.03.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
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Британский певец Джеймс Блейк опубликовал на своем YouTube-канале музыкальное видео на песню My Willing Heart. Главную роль в клипе исполнила актриса Натали Портман. Повышенное внимание к ролику привлекает тот факт, что 35-летняя актриса приняла участие в съемках в последние дни перед родами. Режиссером ролика стала Анна Роуз Холмер.


Композиция My Willing Heart вошла в прошлогодний альбом Блейка The Colour in Anything и стала первой песней, на которую снято видео. Черно-белый ролик на лирическую композицию показывает Натали Портман, плавающую в воде и сидящую на кровати.

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В дискографии Джеймса Блейка три альбома. Последняя пластинка, The Colour in Anything, в которую вошла композиция My Willing Heart, была выпущена в 2016 году.

 
 
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В Сеть попало видео с участием Натали Портман. В ролике глубоко беременная актриса в белье позирует перед объективом камеры.

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