Британский певец Джеймс Блейк опубликовал на своем YouTube-канале музыкальное видео на песню My Willing Heart. Главную роль в клипе исполнила актриса Натали Портман. Повышенное внимание к ролику привлекает тот факт, что 35-летняя актриса приняла участие в съемках в последние дни перед родами. Режиссером ролика стала Анна Роуз Холмер.





Композиция My Willing Heart вошла в прошлогодний альбом Блейка The Colour in Anything и стала первой песней, на которую снято видео. Черно-белый ролик на лирическую композицию показывает Натали Портман, плавающую в воде и сидящую на кровати.

В дискографии Джеймса Блейка три альбома. Последняя пластинка, The Colour in Anything, в которую вошла композиция My Willing Heart, была выпущена в 2016 году.