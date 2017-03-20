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Украина: белорусские коллеги признали, что Jeep не был в украинском ПП

21.03.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусская сторона признала, что нет оснований утверждать, что автомобиль, который накануне совершил попытку прорыва через госграницу РБ, прибыл из украинского пункта пропуска, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Украина: белорусские коллеги признали, что Jeep не был в украинском ПП
© Фото: Брестская пограничная группа
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"В завершении истории с автомобилем, задержанном вчера белорусскими пограничниками вблизи пункта пропуска "Александровка" РБ. Вчера пограничники Житомирского отряда провели встречу с белорусскими коллегами. В результате белорусская сторона признала, что 1) оснований утверждать, что автомобиль прибыл из украинского пункта пропуска, нет; 2) что белорусская сторона нарушила пункты Плана взаимодействия; 3) в дальнейшем обязалась своевременно информировать о полученной информации", — написал Слободян.

Представитель украинской Госпогранслужбы выложил скрины подписанного протокола. Из документа следует, что информация об инциденте была предоставлена украинским пограничникам с трехчасовым опозданием, что, в свою очередь "не позволило украинской стороне своевременно провести комплекс необходимых неотложных мероприятий".

В опубликованном документе также подчеркивается, что белорусские коллеги не предоставили полные установочные данные на задержанных лиц, что, по мнению украинской стороны, "не предоставило возможности провести относительно их проверочные мероприятия".

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил Sputnik факт встречи, однако воздержался от комментариев содержания документа.

"Текст изучается. Комментарий будет чуть позже", — заявил Бычковский.

Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины опубликовал в соцсетях протокол встречи заместителей пограничных уполномоченных представителей; в белорусском ГПК факт...

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