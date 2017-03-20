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Группа "Ляпис-98" снова выступит в Минске в апреле

21.03.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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После успешных гастролей по миру — Дании и Прибалтике, Украине и Израилю — Ляпис-98 порадует выступлением и минскую публику. Концертная программа получила название «Молодость и радость» — золотые хиты группы "Ляпис Трубецкой" прозвучат на сцене Prime Hall 21 апреля. 


«Ляпис-98» — это барабаны Дениса Шурова, бас Дениса Стурченко, тромбон Ивана Галушко, труба Владислава Сенкевича, гитара Павла Третьяка и, конечно, вокал Сергея Михалка. Группа исполняет исключительно хиты "Ляписа" за всю историю существования коллектива: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Котик», «Африка», «Евпатория», «Я верю», «Капитал» и многие другие. Времена магических концертов, когда все дышали, пели и двигались как одно целое вернулись, ведь так просто отпустить эту атмосферу просто невозможно.

Сергей Михалок и Ко обещают музыкальные сюрпризы, а также драйв, безумную энергетику и, конечно, отменное световое, звуковое и видеошоу. Автор видеоинсталляций — Руслан Вашкевич, один из самых известных концептуальных художников.

— Я люблю радовать людей, я люблю свою профессию. Я люблю (и, надеюсь, умею…) петь свои песни! И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души! — признался Сергей Михалок.

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Старт продаж — 22 марта в 10.00. Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 55 до 95 рублей.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Григория Лепса в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

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Теги: Минск
 
 
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После двух аншлаговых концертов в Минске Сергей Михалок и группа "Ляпис-98" снова ждет своих поклонников. Концерт пройдет 21 апреля в Prime Hall.

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