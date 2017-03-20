Минстройархитектуры предлагает упростить процедуру получения разрешения на строительство и проведение капитального ремонта собственником здания. Об этом сегодня заявил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич на открытии выставки «Стройэкспо-2017» в Минске.

По словам Дмитрия Семенкевича, соответствующие предложения направлены в Администрацию президента: «Наша подгруппа отработала, материалы переданы. В частности, рассматриваем предложения по упрощению процедур получения разрешения Госстройнадзора. Практически мы ликвидируем такую процедуру, переводя ее на заявительный принцип».

В Минстройархитектуры считают, что дополнительные разрешения несут характер перестраховки: «Мы считаем, что будет достаточно, если заказчик уведомит, что с такого-то числа начинает строительные работы, чтобы инспекция Госстройнадзора могла выйти на площадку и провести соответствующий надзор за строительством».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Также предлагается исключить процедуру получения разрешения местных органов власти на проведение капитального ремонта собственником здания, так как «само предприятие решает, необходим ли капитальный ремонт того или иного здания».

Минстройархитектуры предлагает разделить понятия «реконструкция» и «модернизация»:

— Мы понятие модернизации выводим из понятия реконструкции и подразумеваем, что модернизация — это установка новых технологий, замена старых и связанные с этим строительные работы по фундаменту, перегородкам, отделочным работам внутри помещения, замене электропроводки и так далее. То есть то, что может выполнять собственник без участия внешних органов управления и не называть громким словом «реконструкция».

Замминистра пояснил, что таким образом у арендаторов появится возможность проводить работы по капитальному ремонту и технической модернизации: «Мы расширяем возможности арендаторов, чтобы они могли быстрее приводить помещения в порядок, нужный для бизнеса».