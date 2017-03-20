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"Тайну Келлс" в белорусской озвучке покажут в Минске еще раз

21.03.2017 17:20 — Разное | Tut.by  
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На прошлых выходных в кинотеатре «Москва» состоялась премьера мультфильма «Тайна Келлс», озвученного на белорусский язык. Мультфильм трижды собрал аншлаг — в общей сложности, его посмотрели больше 2 тысяч минчан. Партнеры проекта решили еще раз показать мультфильм на большом экране 26 марта в кинотеатре «Москва».


Показы мирового кино на белорусском языке проходят в рамках проекта «Белорусские уикенды». Фильмы озвучиваются на белорусский язык с участием известных белорусских актеров: Павла Харланчука, Анны Хитрик, Светланы Тимохиной, Алеся Молчанова и других.

«Идею переводить фильмы на родной язык и профессионально озвучивать их в студии поддержал мой друг, актер и режиссер Павел Харланчук. Именно с этого и начались „Белорусские уикенды“. Теперь, когда у нашей инициативы появились официальные партнеры в лице „Атлант Телеком“ и velcom, мы сможем показывать еще больше хороших фильмов на белорусском языке», — рассказывает руководитель проекта Андрей Ким.

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Во всем мире «Тайну Келлс» посмотрели миллионы зрителей, критики отметили его целым арсеналом почетных наград, в том числе в номинации «лучший анимационный фильм». В белорусской озвучке этот мультфильм победил в еще одной, специальной номинации от зрителей — «За талантливый вклад в продвижение родного языка». Именно так они и писали в своих комментариях на форумах после показа с просьбами повторить мультфильм.

— Такие отзывы для нас особенно ценны. И их действительно было очень много, — делится своими впечатлениями начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. — Мы рады, что мультфильм прошел с таким успехом, и, конечно, не можем отказать зрителям в просьбе устроить дополнительный показ. Мы однозначно будем и дальше развивать проект «Белорусские уикенды», чтобы о нем узнало еще больше белорусов.

Купить билеты в кино можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Дополнительный сеанс мультфильма «Тайны Келлс» на белорусском языке состоится 26 марта в кинотеатре «Москва».

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У тех, кто не успел купить билеты на первые показы, появился шанс посмотреть "Тайну Келлс" в это воскресенье, 26 марта, в 17:50 в кинотеатре "Москва".

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