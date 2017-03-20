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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что проблемы с поставками белорусской продукции в Россию возникают из-за того, что тамошние производители не выдерживают конкуренции.

«Они не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите "Бабушкину крынку" – могилевскую компанию. Это бренд Беларуси, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию. Это отличное предприятие, и у нас таких много. В каждой области созданы компании, в некоторых – по две. Поэтому они не могут с нами конкурировать», – цитирует БЕЛТА главу государства во время его поездки по Могилевской области.

Президент также добавил, что если в России случились экономические проблемы, то они отразятся и на Беларуси, поскольку значительная часть продукции поставляется именно туда. «Все от нас не зависит», – констатировал он.