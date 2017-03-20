На радио Sputnik Беларусь продолжается обсуждение неординарного инцидента на границе Беларуси и Украины в лучших традициях "экшн" со стрельбой и погоней.

Как ранее сообщал Sputnik, ЧП на белорусско-украинской границе произошло в ночь на понедельник в районе пункта пропуска "Александровка": автомобиль марки "Джип" прорвался на белорусскую территорию из Украины, сбив шлагбаум на КПП. Сотрудники погранслужбы догоняли нарушителей с применением табельного оружия.

В результате погони два человека были задержаны, еще один объявлен в розыск. Их гражданство пока не уточняется. Кроме того, в ходе осмотра в автомобиле были обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о прорыве через границу: нужно готовиться к новым инцидентам

Что представляет собой нынешний инцидент — отдельный случай либо появление некой опасной тенденции, чреватой обострением как приграничной ситуации, так и обстановки внутри нашей страны? На эти вопросы в студии радио Sputnik ответил политический эксперт, специалист в области безопасности Александр Тиханский.

"Если в соседней стране идет вооруженный конфликт, то, естественно, там имеется много оружия, которое "гуляет" в различных руках. Значит, есть предложение, и, как следствие, есть спрос. Факт прорыва носит неординарный характер, это открытый прорыв, судя по всему им (фигурантам события) некуда было деваться",- считает Тиханский.

Эксперт исключает политические цели этого инцидента, ссылаясь на криминогенную суть произошедшего, поскольку в стране вооруженного конфликта оружие в 5-6 раз дешевле, чем на "черном рынке", и нашей стране придется противостоять притоку неучтенного оружия.

"Чем длительнее будет конфликт, тем больше оружия привезут в Беларусь. Второй вопрос: в чьих руках оно окажется, и кто его будет применять? Если спровоцируется социальная напряженность, то кто-то может создать и вооруженную провокацию",- сказал Тиханский.

Эксперт не исключает связи криминогенных и политизированных кругов с возможным хождением оружия из одной сферы в другую.

Комментарий политического эксперта Александра Тиханского слушайте на радио Sputnik Беларусь.