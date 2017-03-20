У Алексея очень любопытная автомобильная примета. Как только он начинает присматриваться к новому автомобилю, в их семье появляется ребенок. Сейчас у нашего героя трое сыновей, семейный вэн Chevrolet Astro Van и желание поменять автомобиль. Сбудется ли примета вновь?





На встречу с AUTO.TUT.BY Алексей приехал с двумя своими старшими мальчишками — Климом и Ваней. Внутри хватило места для велосипедов и трех детских кресел. Мы расположились в уютном, хоть и слегка потертом салоне машины.

— В семье появилась традиция: как только я задумываюсь о том, чтобы сменить машину, у нас рождается ребенок. И вот сейчас я раздумываю: если буду продавать эту машину и выбирать новую — четвертый появится? Конечно, это шутка, пополнения мы не ждем. Пока…

Когда у Алексея в семье появился первый ребенок, наш собеседник ездил на Mercedes W202. Но потом решил сменить немецкий седан на что-то более семейное и вместительное. Пока Леша выбирал подходящий вариант, жена сообщила ему, что ждет ребенка. Не то чтобы поиски затянулись, просто так получилось. Эта новость подтолкнула Лешу к выбору — раз уж в семье должно было быть двое детей, то семейным автомобилем вполне может стать универсал Volvo V70.





Автомобиль пробыл в семье чуть более двух лет. Но после одной серьезной поломки Алексей решил, что «Вольво» слишком капризна для того, чтобы быть 12-летним семейным автомобилем.

— Она требует тщательного ухода, а времени из-за работы и двоих детей не было. Решили, что надо пересаживаться на минивэн. Но я дизайнер и не могу себя заставить сесть в Renault Scenic, а Citroen Picasso тоже слишком экстравагантен для меня.

И однажды совершенно случайно Алексей увидел Chrysler PT Cruiser. Автомобиль необычный. В стиле ретро и при этом слегка напоминает минивэн своим высоким кузовом и довольно вместительным при небольших размерах салоном. До поры до времени PT Cruiser устраивал молодую семью. Пока в семье не появилась коляска. Большая, со специальной площадкой для второго ребенка. На такой можно отправляться с двумя детьми на самые длительные прогулки. Но вот в небольшом багажнике Cruiser эта коляска помещалась с трудом.





— Я долго терпел эти постоянные фокусы с попыткой засунуть коляску в багажник, и в конце концов психанул и задумался о полноценном минивэне. Похожий Chevrolet Astro Van я видел в продаже еще тогда, когда выбирал Volvo. Но в то время машина как-то прошла мимо меня.

Вот так, постепенно, Алексей пришел к выводу, что пора сменить PT Cruiser на что-то более удобное и вместительное, например, Chrysler Voyager/Dodge Caravan.

— Но у меня так — я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Ну не мог я себя заставить сесть в такой округлый автомобиль, хотя Voyager комфортный, более легковой. Обратил внимание на GMC Safari. Полноприводный, квадратный. Почти «Гелендваген», как я люблю. Но пока я раздумывал, машина ушла. И тут увидел Chevrolet Astro Van. Посоветовался со знающими людьми, можно ли брать. Но мне сказали, что смысла нет такую машину брать — они все будут убитыми.





Ради интереса Леша все равно поехал на «смотрины». Chevrolet Astro Van стоял в гараже на приспущенных колесах. С виду машина была «живая». Оказалось, что владелец привез ее из Японии в 2006 году. Машина пробыла в одних руках восемь лет. Владелец необычного авто жил за городом, в своем доме. Но так как он был директором транспортной компании, то материалы для строительства на Astro Van не возил, хотя автомобиль вполне к этому пригоден. Машина была уже третьей в семье и использовалась редко.

— Владелец за автомобилем ухаживал, скажем так, адекватно. Не то чтобы холил и лелеял, но после поездок автомобиль обязательно мыли и все необходимое автомобиль получал. Эта машина даже в Альпах побывала — хозяин ездил на ней на отдых с семьей.

В итоге Леша и владелец Astro Van махнулись не глядя автомобилями — ключ на ключ.

— Я ему свой PT Cruiser, он мне — Astro Van. Оформили сделку, все как и положено. Жене, правда, я машину показал только на фото. И все равно все пошло по накатанной. Новая машина? Получи третьего ребенка.

Приобретя машину, Алексей рассмотрел ее более внимательно, заметил в ней интересные мелочи, которых не увидел при первоначальном осмотре. Из японского прошлого на машине остались заниженные на два дюйма поворотные кулаки, а из белорусского — дополнительные листы в рессорах. Алексей решил все оставить как есть.





— Когда я привез эту машину, жена сказала, что не знает, как будет ее водить. Я ей объяснил, что эта машина квадратная, по размерам лишь немногим больше той же Volvo V70. А потом жена сходила к Овчинникову (руководитель Центра контраварийной подготовки Сергей Овчинников. — AUTO.TUT.BY). И все пошло замечательно. Даже пару раз надавливала на педальку. Машина удобна в городе — на ней можно резко ускориться для перестроения, она влезает в стандартные паркинги.

Рекламный слоган Chevrolet Astro Van гласил: «Достаточно крепкая, чтобы перенести детство». То есть такой намек как раз на семейное использование. Дети могут закатывать внутрь велики и мотобайки, с ногами бегать по креслам. Салон тут очень износостойкий.

— С этим вэном пришло какое-то спокойствие: дети ничего в нем сломать не могут, обшивки не царапаются. И конструкция во многом «дружелюбна»: например, боковая сдвижная дверь в раскрытом положении фиксируется защелкой, случайно покатиться и зажать кого-то не может.

На вопрос зачем семейному автомобилю бензиновый мотор большого объема, у Алексея свой ответ.

— Я не люблю турбомоторы за их характеристики. Их можно описать фразой «вдруг понесло». В Astro Van чуть меньше двухсот «лошадок» при объеме 4,3 литра. Атмосферник, пусть даже дохлый, мне просто понятнее. Еще у нее задний привод. Я думал, зимой будет привет и веселье. Оказалось, она очень прогнозируемая. Кроме того, мне всегда хотелось семейный автомобиль, который бы мог еще делать «врррум». Здесь это есть.





Автомобиль приятно удивил Алексея стоимостью запчастей. Фирменный фильтр стоит 10 долларов. Масла идет всего 4,5 литра на мотор объемом 4,3 литра. Самое ее неприглядное место — кузов. Над ним нужно поработать, вложить немного денег. Зато у Astro Van отличный большой бак на 84 литра — очень практично. Летом вся семья ездила в Лиепае, на Балтику, и в теории топлива может хватить на дорогу туда и обратно без дозаправки.

— Однажды, во время поездки, опять же в Прибалтику, произошел забавный случай. Первое, на что обратил внимание, как к такой машине относятся на границе. Прошли, простучали. Ну ладно, ничего не заподозрили. Уже после границы, в Литве, я забыл включить свет фар. Нас тут же останавливают. А на машине, видите, заводская тонировка. Снаружи не видно, что творится внутри. Полицейский, положив ладонь на кобуру пистолета, подходил к машине с опаской. Я открываю стекло, он видит в машине целый детский сад. И уже расслабляется, улыбается, понимая, что все в порядке. Причем такая же история повторилась в этой поездке еще раз.





Когда лень останавливаться или уже просто некогда, то в этой машине очень просто решается вопрос с детским туалетом. Достается горшок и ставится в широком проходе между передними креслами. Ну, а потом горшок закрывается и на первой же санитарной остановке выносится.

Еще одно преимущество автомобиля — ширина салона такая, что три детских кресла становятся на одном ряду сидений. В большинстве легковушек и даже на крупных внедорожниках такое невозможно.





— Расскажу одну вещь. Для меня едва ли не с детства мечтой был Mercedes-Benz Gelandewagen. Я долго не мог остыть к этой штуке и много раз порывался купить. Каждый раз, когда рассматривал к покупке автомобиль, там незримо присутствовал «Гелендваген». Дизельный, бензиновый, трехдверный, пятидверный — мне хотелось хоть какой. Жене говорил: «Наташа, мы будем помещаться в эту машину! Но мне надо, чтобы у меня побывал „Гелендваген“! Смотри, вот есть разваленный, и у нас на разницу еще останутся деньги, чтобы его собрать». Жена говорила: «Ну Леша! Ты, конечно, можешь его купить, но зачем?». А меня очень привлекал его образ неубиваемой машины. И как ни странно, я вот это самое чувство нашел в Astro Van. И перестал наконец-то бредить «Гелендвагеном». Я им по-прежнему восхищаюсь, но в целом оказалось, что мой «гелендваген» — это Chevrolet Astro Van. Вот та неприхотливая машина, которую я искал.

В настоящий момент автомобиль продается. Chevrolet Astro Van 1996 года выпуска с пробегом 240 тысяч километров. Под капотом — 4,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 «лошадок». Автоматическая коробка передач и задний привод. Впрочем, Алексей не спешит расстаться со своим Chevrolet.

— А вдруг опять примета сбудется?