Лукашенко заявил о том, что он не отменял, не приостанавливал и не «замораживал» декрет о тунеядстве, который и сейчас действует. Приостановлены выплаты налога на этот год.

Об этом президент сказал сегодня в Могилеве, общаясь с трудовым коллективом «Кроноспана».

«Как бы ни было непопулярно: декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет №3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти "письма счастья" кому надо и кому не надо), - приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки. Крайний срок - 1 октября», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч «шатаются» непонятно где. Он сказал, что необходимо навести порядок не только с тунеядцами, но и с занятостью людей.

По словам Лукашенко, положительным результатом применения декрета стало ответственное отношение людей к своим рабочим местам, возросло количество обращений в службы занятости.

«Этот декрет - лакмусовая бумажка в социальной сфере. Он высветил очень многие негативные вопросы. Мы от него отказываться не будем, но приведем все в порядок, чтобы люди не обижались», - резюмировал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко принял решение откорректировать скандальный декрет о тунеядстве и до конца приостановить сбор налога . Он поручил чиновникам за это время доработать Декрет № 3.

«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – заявил президент.

В то же время президент поручил силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с «провокаторами».

Граждане Декрет не приняли и не одобрили, по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами «тунеядцы» сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев налог уплатили лишь 54 тыс. человек.