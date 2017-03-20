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ГПК прокомментировал публикации в соцсетях Госпогранслужбы Украины
21.03.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси считает, что публикация украинской стороной документов внутреннего пользования не отвечает концепции взаимодействия, заявил Sputnik во вторник официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
© Sputnik Павел Паламарчук
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в социальной
"Публикация документов внутреннего пользования администрацией Госпогранслужбы Украины выпадает из общей концепции эффективного взаимодействия", – сказал Бычковский.
По его словам, украинская сторона явно поторопилась обнародованием информации, не учтя то, что Следственный комитет Беларуси ведет расследование уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом на границе.
"Расследование еще не завершено. Идет работа по установлению фактов, сбору доказательств. В этих обстоятельствах подобная игра в "прозрачность" больше похожа на попытку "опередить события", – сказал Бычковский.
Он подчеркнул, что подобные инциденты на границе несут угрозу обоюдного характера как для Беларуси, так и для Украины.
"Мы надеемся, что в интересах общей пограничной безопасности нашим украинским коллегам в дальнейшем удастся избежать проблем ненужного популизма", – сказал официальный представитель ГПК Беларуси.
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В ГПК выразили надежду, что украинские коллеги будут руководствоваться в первую очередь интересами общей пограничной безопасности.
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