Во время боев в районе восточной окраины Дамаска сирийские войска применили против террористов установку разминирования УР-77 «Метеорит», более известную, как «Змей Горыныч», пишет «Вестник Мордовии».



УР-77 во время пуска. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: popmech.ru

Информацию о применении УР-77 подтверждают и местные арабские источники.

Каждая установка разминирования вооружена двумя специальными снарядами, масса взрывчатого вещества в которых может достигать 725 кг. Дальность стрельбы составляет полкилометра.

Снаряды предназначены для проделывания проходов в минных полях, но в Сирии эти установки часто применяют во время боев с террористами. «Змей Горыныч» не только производит масштабные разрушения, но и дает психологический эффект.



Применение УР-77. Фото: Chris Tomson | Al-Masdar News



Последствия взрыва снаряда УР-77. Фото: Chris Tomson | Al-Masdar News



Взрыв снаряда УР-77. Фото: Chris Tomson | Al-Masdar News

По данным военных экспертов, УР-77 «Метеорит» появились в Сирии во второй половине 2014 года. «Змей Горыныч» построен на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», умеет плавать и защищен противопульной броней.

УР-77 может проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Эффективно установка справляется и с противопехотными минами.