«Международная выставка или филиал строительного рынка?» — гадали посетители минского выставочного центра «БелЭкспо», более известного как «ромашка». Высокие гости на церемонии открытия «СтройЭкспо-2017» сегодня говорили о том, что это именно выставка, с серьезной четырехдневной программой делового форума.

Правда, вся экспозиция занимает лишь часть отремонтированного здания. И будет интересна больше специалистам строительной отрасли.



Мастер-класс по декоративной отделке



Традиционно на выставке присутствуют представители деревянного домостроения



Современные утеплители белорусского производства



Системы перекрытий

Впрочем, частному застройщику тоже будет любопытно: свои товары выставили поставщики кровель, производители окон, гаражных ворот, стеновых материалов, утеплителей. Большой стеклянный стенд оформил белорусский производитель из Гомеля. У него есть хорошая новость — о начале выпуска энергоэффективного стекла.



Оборудование для энергоаудита

Для домовладельцев будет интересен стенд компании, которая проводит энергоаудит зданий. Заказав у них тестирование своего дома, можно получить реальную картину теплопотерь. Если не посещать различные мастер-классы и семинары, то на осмотр стендов много времени не понадобится.





Еще один повод посетить выставку, которая будет работать до пятницы включительно, будет у тех, кто увлекается архитектурой. Для справки: наша «ромашка» включена в список 100 лучших зданий в стиле конструктивизма.