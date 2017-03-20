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На МКАД микроавтобус влетел в мусоровоз: движение серьезно затруднено
Авария произошла 21 февраля, около 17.30, на внешнем кольце МКАД: столкнулись микроавтобус и мусоровоз. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили в ГАИ Октябрьского района.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Citroen ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Кижеватова во второй полосе и около развязки с улицей Казинца из-за несоблюдения дистанции врезался в попутный мусоровоз МАН.
В результате столкновения водитель Citroen получил серьезные травмы — его с места происшествия увезла скорая.
На месте ДТП работают инспекторы. Движение в районе аварии серьезно затруднено. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут своего движения с учетом данной информации.
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Авария произошла 21 февраля, около 17.30, на внешнем кольце МКАД в районе развязки с улицей Казинца.
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