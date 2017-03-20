После концерта певец расцветает, уверена молодая певица Анастасия Лейкина. Во время конкурса "Поющие города" она исполняла песню, которую в разное время пели француженка Лара Фабиан и итальянская певица Далида "Je suis Malade", в это время ее услышал продюсер Вадим Рузов, у которого возникла идея программы "Путешествие из Парижа в Милан".

"Еще 23 ноября мы презентовали нашу программу на главной площадке страны — в Белорусской государственной филармонии. По полному залу мы поняли, что проект интересен, зритель пришел, и по аплодисментам было, что ему программа понравилась", — рассказал продюсер.

Теперь впереди — турне по более чем ста городам Беларуси.

"Скептикам, которые считают, будто в стране шоу-бизнеса нет, могу сказать — они не правы. Шоу-бизнес маленький, специфический, но есть", — уверен продюсер.

На сценических площадках за пределами столицы планируют усовершенствовать программу, продюсер говорит, что начинать гастроли со столицы и продолжать в регионах — московская схема работы. Так он поспорил с руководителем ансамбля "Сябры" Анатолием Ярмоленко, который уверен, что начинать презентацию программы нужно с регионов, и лишь следом переходить к выступлению в Минске.

"К концерту, который прошел 15 марта, была хорошо продумана программа. Было много наших друзей: пришла наша гимнастка Екатерина Галкина, с которой подготовили номер к песне "Je T'aim", концерт вели наши друзья сестры Груздевы, балет "Breeze dance" украсил мероприятие", — рассказал продюсер.

Кстати, именно одна из сестер разбудила будущего продюсера Лейкиной в два часа ночи с просьбой включить телевизор, перемотать назад и посмотреть, как поет Анастасия.

"Непосредственное общение со зрителем, эмоции концерта, живое выступление отточит мастерство Анастасии. Мы пытаемся людям показать нашу программу живьем, у нас даже нет фотограмм-"плюсов", и этим хотим разнообразить мир шоу-бизнеса в Беларуси", — рассказал продюсер.

Сама Анастасия больше всего благодарна Александру Тихановичу, который после конкурса на протяжении лет поддерживал ее на протяжении разных этапов творческой жизни, в том числе в выборе продюсера.

"В свое время Александр Григорьевич сказал мне — она не просто талантлива, однажды она будет одной из лучших певиц страны", — сказал продюсер Лейкиной.