На сцене Prime Hall покажут аутентичное испанское фламенко. Окунуться в атмосферу традиционных андалузских «таблао» — мест, где испокон веков исполнялось это искусство, можно 8 апреля в Минске.



На фото Урсула Морено

Испанское фламенко — это пространство для выражения и понимания внутренних чувств. Артисты из Севильи покажут в Минске огненную страсть испанского темперамента в рамках мирового турне великой танцовщицы Урсулы Морено и ее партнера — Хосе Гальвана.

Урсула Морено — танцовщица, которая собрала коллекцию наград, среди которых была «Премия лучший танец Канья» Национального Конкурса Ронды (2011). Урсула мастерски владеет редким на сегодняшний день искусством интерпретировать древний танец современным языком движения, оставаясь при этом верной духу flamencopuro («чистого фламенко»).

Урсула Морено родом из артистической андалузской семьи, выпускница Королевской Консерватории Музыки и Танца в Малаге по классу танца и драматического искусства. Солистка постановок «Kathak Flamenco» («Катак — фламенко»), «Noches de amor» («Ночи любви»), «Vaya con Dios!» («Иди с Богом»!"), «Bailandoal Cante» («Танцуя песню»), ««Flamenco Suite» («Фламенко сюита»). Одна из ее последних работ «Mi Carmen Flamenca» («Моя Кармен фламенка») завоевала признание зрителей в Испании, Германии, Дании, Азербайджана, Румынии, Мексики, а также Китая, где прошли три длительных турне, среди прочих будучи на сценах Шанхайского Центра Восточных Искусств и Пекинского Оперного Театра им. Мея Ланьфана.

В составе группы, которая выступит в Минске — Урсула Морено, Хосе Гальван (танец), Антонио Андраде, Ховьер Леал (гитара), Росио Лопес, Хосе Луис Гарсия Браво «Чеито» (вокал).

Стоимость билетов: 35,00 — 65,00 руб. Инфолиния: +375 (44) 502−1111, +375 (29) 817 95 95, +375 (44) 517 85 95. Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Григория Лепса в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»