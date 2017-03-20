Состоялся 23-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, игровая программа которого растянулась на три дня и закончилась в понедельник, 20 марта, матчем «Лидсельмаша» и «Охраны-Динамо».



Фото: МФК «Столица»

Столичный характер

Неделю назад «айтишники» потерпели фиаско в матче с МАПИДом (2:4). Поражение вышло эмоциональным, ведь до этого «Столица» еще не проигрывала на домашней площадке, а многие пришедшие летом игроки, а также приехавшие зимой бразильцы и вовсе впервые испытали горечь домашнего поражения в «столичной» футболке. По законам жанра следующий соперник был также непростым. «Дорожник» в нынешнем чемпионате ставит перед собой самые высокие задачи, регулярно подтверждая это результатами. Перед игрой в воздухе витало ощущение, что «Столица» имеет все шансы потерять очки и здесь.

Опасения подтвердились уже на 5-й минуте: с передачи Белого счет размочил Юрага. Быстрый ответный мяч (через две минуты Сергей Крыкун восстановил равновесие) на игру черно-зеленых никак не повлиял, а ничья продержалась до перерыва.

После антракта, казалось бы, «Столица» должна была встрепенуться, однако этого не произошло. Мяч упорно не шел в ворота «дорожников», а большинство атак в их сторону выглядели беззубыми. И в момент, когда уже показалось, что противостояние повторит сценарий игры с МАПИДом, «айтишники» проявили характер и усилиями давно не забивавшего Бето вышли вперед. Далее в две минуты уместился гол Фероза и второй мяч Крыкуна. Точку поставил Лазюк на 35-й минуте.

Победа с крупным счетом 5:1 позволила «Столице» воспользоваться поражением ВРЗ от «Гранита» и вновь единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата.

Гранитная стена для ВРЗ

ВРЗ в 23-м туре предстоял выезд в Микашевичи. «Вагоноремонтники» наверняка понимали, что пусть местный «Гранит» и является грозой авторитетов, но это все-таки команда второго эшелона, которой нет в первой восьмерке и которую нужно побеждать на классе. У «Гранита» были свои мысли на этот счет. Он сделал ставку на быстрые мячи и уже к 7-й минуте вел 2:0. Гомельчане сумели до конца тайма отыграться (2:2). Тем не менее, после перерыва хозяева вновь ударно начали (два гола за первую минуту — 4:2) и затем снова отдали сопернику мяч, предпочитая играть от своих ворот.

ВРЗ всеми силами пытался сравнять счет, часто снимая вратаря и выпуская «гонялу». Однако хозяева грамотно свели все старания «вагоноремнтников» к нулю, ошибившись лишь один раз (на 38-й минуте забил Матвеенко — 4:3).

С потерей Евгения Клочко гомельская команда утратила былую забивную мощь и рискует до окончания второго круга опуститься еще ниже. «Гранит» же продолжает мечтать о плей-офф, на этом отрезке сезоне показывая вполне качественную и симпатичную игру.

Долгожданная победа ЦКК

Также в 23-м туре произошло еще одно событие, о котором нельзя не упомянуть: светлогорский ЦКК, наконец, взял первые баллы. Случилось это в матче с собратом по турнирным несчастьям — минским «Динамо-БНТУ». Хотя братьями «студенты» и светлогорчане считаются лишь условно. Несмотря на то, что команды занимают две нижние строки, «Динамо-БНТУ» имеет солидный отрыв от конкурента. Этим и объясняются постоянные поражения ЦКК в матчах с, казалось бы, равными соперниками. Однако на этот раз все было иначе. Светлогорский клуб сразу же обозначил свое преимущество и упорно оборонял его вплоть до последних секунд, пока сирена не зафиксировала первую в сезоне домашнюю викторию со счетом 4:1.

А также:

• «Форте» не оставил камня на камне от «АК Южный» (6:1). Если в Могилеве все еще верят в чудеса (до БЧ 10 очков), то самое время продолжать в том же духе.

• «Борисов-900» и «Витэн» раскатали не выгодную ни для кого ничью. «Энергетики» утратили прекрасный шанс оторваться от конкурентов, а «Борисов-900» еще больше погряз в «экваторном» болоте турнирной таблицы.

• «Лидсельмаш» минимально обыграл минскую «Охрану-Динамо» и продолжает преследование ВРЗ.

• «Аматар» в гостях усилиями Павла Прико десять минут оказывал достойное сопротивление МАПИДу, однако затем брестчане не устояли и в итоге проиграли встречу со счетом 1:8.

• «УВД-Динамо» долго шло к тому, чтобы, наконец, подняться на восьмую позицию в турнирной таблице. Однако в самый ответственный момент «милиционеры» проиграли БЧ (1:2), и теперь отрыв от зоны плей-офф вновь составляет пять баллов.

23-й тур

18 марта

БЧ 2:1 «УВД-Динамо»

ЦКК 4:1 «Динамо-БНТУ»

«Гранит» 4:3 ВРЗ

«Борисов-900» 2:2 «Витэн»

МАПИД 8:1 «Аматар»

«АК Южный» 1:6 «Форте»

19 марта

«Дорожник» 1:5 «Столица»

20 марта

«Лидсельмаш» 4:3 «Охрана-Динамо».