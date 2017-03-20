﻿ В ЕАЭС разрешат использовать в производстве детской обуви синтетику. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ЕАЭС разрешат использовать в производстве детской обуви синтетику

21.03.2017 20:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В ЕАЭС разрешат использовать в производстве детской обуви синтетику

Производителям детской обуви в странах ЕАЭС разрешат использовать для ее изготовления современные искусственные материалы. Устанавливаются также более жесткие требования к качеству тканей, используемых для пошива детской одежды.

Это предусмотрено изменениями в технический регламент ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", которые одобрены сегодня Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Кроме того, данными изменениями устанавливаются более жесткие требования к качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Для этого внесены уточнения по разделению одежды для детей и подростков на второй и третий слои. В соответствии с изменениями костюмы, в том числе школьная форма, будут относиться ко второму слою, если подкладка отсутствует или занимает менее 40% площади верха изделия; к третьему слою, если она составляет не менее 40% площади.

"Это уточнение является существенным с учетом более жестких требований безопасности к одежде второго слоя по сравнению с одеждой третьего, - отметили в ЕЭК. - Например, для возрастной группы детей от 7 до 14 лет установлена повышенная гигроскопичность одежды второго слоя. Этот показатель составляет 7%".

На одежду для данной возрастной группы установлен также показатель воздухопроницаемости. Вместе с тем согласно изменениям производители смогут использовать один типовой образец одежды для нескольких возрастных групп.

"Эти и ряд других новаций позволят бизнесу повысить эффективность производства при соблюдении жестких требований к безопасности детской одежды", - подчеркнули в ЕЭК.

В публичном обсуждении изменений в техрегламент участвовали отраслевые предприятия, научные учреждения и госорганы стран ЕАЭС. Среди них - белорусский Центр научных исследований легкой промышленности, Витебский государственный технологический университет, Всероссийский институт сертификации, Росстандарт, российские Национальный обувной союз, Ассоциация предприятий спортивной индустрии и др. Одобренные Коллегией ЕЭК изменения в технический регламент будут рассмотрены на очередном заседании Совета ЕЭК.-

 
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производителям детской обуви в странах ЕАЭС разрешат использовать для ее изготовления современные искусственные материалы. Устанавливаются также более жесткие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Столичный характер, гранитная стена, первая победа ЦКК. Обзор 23-го тура ЧБ по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика