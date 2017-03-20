



Производителям детской обуви в странах ЕАЭС разрешат использовать для ее изготовления современные искусственные материалы. Устанавливаются также более жесткие требования к качеству тканей, используемых для пошива детской одежды.

Это предусмотрено изменениями в технический регламент ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", которые одобрены сегодня Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Кроме того, данными изменениями устанавливаются более жесткие требования к качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Для этого внесены уточнения по разделению одежды для детей и подростков на второй и третий слои. В соответствии с изменениями костюмы, в том числе школьная форма, будут относиться ко второму слою, если подкладка отсутствует или занимает менее 40% площади верха изделия; к третьему слою, если она составляет не менее 40% площади.

"Это уточнение является существенным с учетом более жестких требований безопасности к одежде второго слоя по сравнению с одеждой третьего, - отметили в ЕЭК. - Например, для возрастной группы детей от 7 до 14 лет установлена повышенная гигроскопичность одежды второго слоя. Этот показатель составляет 7%".

На одежду для данной возрастной группы установлен также показатель воздухопроницаемости. Вместе с тем согласно изменениям производители смогут использовать один типовой образец одежды для нескольких возрастных групп.

"Эти и ряд других новаций позволят бизнесу повысить эффективность производства при соблюдении жестких требований к безопасности детской одежды", - подчеркнули в ЕЭК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕАЭС разрешат использовать в производстве детской обуви синтетику Производителям детской обуви в странах ЕАЭС разрешат использовать для ее изготовления современные искусственные материалы. Устанавливаются также более жесткие...

В публичном обсуждении изменений в техрегламент участвовали отраслевые предприятия, научные учреждения и госорганы стран ЕАЭС. Среди них - белорусский Центр научных исследований легкой промышленности, Витебский государственный технологический университет, Всероссийский институт сертификации, Росстандарт, российские Национальный обувной союз, Ассоциация предприятий спортивной индустрии и др. Одобренные Коллегией ЕЭК изменения в технический регламент будут рассмотрены на очередном заседании Совета ЕЭК.-