



Компания "Кроноспан" намерена инвестировать дополнительные средства в развитие деревообработки в Беларуси. Об этом было доложено президенту Беларуси Александру Лукашенко по время посещения предприятий компании в Могилеве.

Как передает БЕЛТА , президент ознакомился с инвестиционными проектами, которые уже были реализованы или еще готовятся для реализации в Беларуси. Речь идет об увеличении объемов переработки древесины, производства продукции и ее экспорте.

Так, только в 2017-2018 годах "Кроноспан" планирует дополнительно инвестировать 211 млн в свои производства в Беларуси с созданием около 120 новых рабочих мест. Директор ИООО "Кроноспан ОСБ" Томаш Яньчак рассказал главе государства о желании предприятия работать на прямых контактах с лесхозами и получать необходимый объем древесины как можно ближе к производствам, что позволит минимизировать транспортные расходы.

"Мы готовы подписать долгосрочные контакты с лесхозами", - сказал он. Александр Лукашенко заявил, что такое сотрудничество возможно, но инвестор должен учитывать государственный интересы. "Посмотрите в Могилевской области и соседней. Есть много участков, которые мы не осваиваем.

Они (инвестор. - Прим. БЕЛТА) построят дороги, произведут вырубку, восстановление леса", - поручил глава государства ответственным чиновникам.

"Если вы зарекомендуете себя порядочными людьми, мы вам будем в еще большей степени выделять в аренду эти земли. Нам это выгодно. Потому что лесные угодья огромные. Мы в отдельных местах не успеваем выбирать", - отметил президент, обращаясь к представителям компании. Речь также идет об использовании в лесозаготовках и при перевозке древесины белорусской техники.

"Я с удовольствием вас поддержу, если вы учтете наши государственные интересы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На предприятии глава государства ознакомился с современными технологическими процессами производства ориентированно-стружечных плит и выставкой производимой продукции. Затем Александр Лукашенко пообщался с представителями трудового коллектива ООО "Кронохем" и ИООО "Кроноспан ОСБ".

"Хотелось бы, чтобы у нас больше было таких предприятий. Мне с вами легко разговаривать, и пусть меня услышат те критики, которые навалились на меня, когда мною было принято решение по модернизации деревообрабатывающих предприятий", - сказал президент.

Он отметил, что принимал такое решение, в том числе из-за необходимости эффективно использовать имеющиеся лесные ресурсы. А наряду с развитием государственных предприятий велась работа по привлечению иностранных инвесторов.

"Цель моего визита сюда - посмотреть, как иностранцы у нас работают и какая от этого польза", - заявил Александр Лукашенко. Глава государства еще раз подчеркнул, что готов рассматривать предложения по аренде лесных массивов для заготовки древесины.

"Берите в аренду площади, сначала понемногу. Покажите, как вы там будете работать. Это дороги, восстановление леса. Если они берут на себя эти обязательства, милости просим, мы будем рады с ними работать и передавать им в аренду определенные лесные угодья, - сказал он. - И еще одно условие: техника, которая будет работать в лесу и на перевозке, - вагоны, автомобили, лесозаготовка - должна быть белорусской. Мы все это производим. Согласились. Мы будем стараться, чтобы эта техника работала эффективно и качественно".

В 2010 году компания "Кроноспан" подписала инвестиционное соглашение с правительством Беларуси, в соответствии с которым с 2012 по 2016 год построено 5 крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, ламинированных ДСП, МДФ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий.

С 2010 по 2016 год общий объем иностранных инвестиций компании "Кроноспан" составил более 919 млн евро, создано 1 017 рабочих мест со средней зарплатой более $650 в эквиваленте. Сейчас на долю предприятий компании "Кроноспан" приходится до 30% годового объема производства в деревообрабатывающей отрасли Беларуси и до 21% экспорта данной отрасли.