﻿ Google выпустила Android O: что нового в операционной системе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Google выпустила Android O: что нового в операционной системе

21.03.2017 21:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Google объявила о выходе новой версии Android с индексом «О». Пока, правда, это лишь тестовая версия для разработчиков — Developer Preview. Одно из нововведений Android O — поддержка функции «картинки в картинке».


Обновление позволит пользователям, например, смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения.

Эта опция схожа с мультиоконностью, которую уже использует Samsung в своих смартфонах, однако имеет более продвинутые возможности — например, изменения соотношения сторон видео, поддержку кнопок паузы/воспроизведения. «Картинку в картинке» можно использовать не только для видеоконтента.

В Android O появится возможность точнее управлять оповещениями от приложений и расширить их возможности.

К примеру, разработчики смогут делить их на категории и даже выбирать цвет подложки для текста сообщения, а пользователи — решать, какие типы уведомлений они хотят получать от того или иного приложения, а также «откладывать» пришедшее сообщение, чтобы оно появилось на экране вновь через какое-то время.


В новой версии системы появится возможность установки лимитов фоновой активности (Background limits), которые позволят ограничивать определенные функции приложений в фоновом режиме, что должно благоприятно сказаться на времени автономной работы устройств.

В Android O упростится процесс автозаполнения различных форм в приложениях. Программы смогут использовать новый Autofill Framework для автоматического ввода логинов, номеров кредитных карт и другой пользовательской информации.

Из новшеств также можно выделить адаптивные иконки с поддержкой различных визуальных эффектов (могут отображаться по-разному в зависимости от устройства) и поддержку Wi-Fi Aware (возможность обмена информации между устройствами по Wi-Fi, без выхода в интернет). А еще разработчики смогут «закреплять» в своих программах ярлыки и виджеты поддерживаемых лаунчеров (с разрешения на то пользователя).

Так может выглядеть одна и таже иконка на разных смартфонах:


Получить обновление до Android O «по воздуху» нельзя (это все-таки версия для разработчиков). Образы системы могут скачать себе владельцы Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C.

Полное имя системы будет названо позже, а все новшества Google должна представить на конференции I/O в мае 2017 года. Тогда же можно ждать публичную бету системы для всех желающих. Финальную же версию Android O стоит ждать не ранее третьего квартала.

Читайте также:

11 мест, которые невозможно увидеть на Google Maps

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока это предварительная версия для разработчиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Кроноспан» хочет еще больше инвестировать в белорусские леса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика