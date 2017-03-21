Компания Google объявила о выходе новой версии Android с индексом «О». Пока, правда, это лишь тестовая версия для разработчиков — Developer Preview. Одно из нововведений Android O — поддержка функции «картинки в картинке».





Обновление позволит пользователям, например, смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения.

Эта опция схожа с мультиоконностью, которую уже использует Samsung в своих смартфонах, однако имеет более продвинутые возможности — например, изменения соотношения сторон видео, поддержку кнопок паузы/воспроизведения. «Картинку в картинке» можно использовать не только для видеоконтента.

В Android O появится возможность точнее управлять оповещениями от приложений и расширить их возможности.

К примеру, разработчики смогут делить их на категории и даже выбирать цвет подложки для текста сообщения, а пользователи — решать, какие типы уведомлений они хотят получать от того или иного приложения, а также «откладывать» пришедшее сообщение, чтобы оно появилось на экране вновь через какое-то время.





В новой версии системы появится возможность установки лимитов фоновой активности (Background limits), которые позволят ограничивать определенные функции приложений в фоновом режиме, что должно благоприятно сказаться на времени автономной работы устройств.

В Android O упростится процесс автозаполнения различных форм в приложениях. Программы смогут использовать новый Autofill Framework для автоматического ввода логинов, номеров кредитных карт и другой пользовательской информации.

Из новшеств также можно выделить адаптивные иконки с поддержкой различных визуальных эффектов (могут отображаться по-разному в зависимости от устройства) и поддержку Wi-Fi Aware (возможность обмена информации между устройствами по Wi-Fi, без выхода в интернет). А еще разработчики смогут «закреплять» в своих программах ярлыки и виджеты поддерживаемых лаунчеров (с разрешения на то пользователя).

Так может выглядеть одна и таже иконка на разных смартфонах:





Получить обновление до Android O «по воздуху» нельзя (это все-таки версия для разработчиков). Образы системы могут скачать себе владельцы Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C.

Полное имя системы будет названо позже, а все новшества Google должна представить на конференции I/O в мае 2017 года. Тогда же можно ждать публичную бету системы для всех желающих. Финальную же версию Android O стоит ждать не ранее третьего квартала.