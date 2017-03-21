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Футбольные базы для ЧМ-2018 подготовили в Домодедово и Новогорске

21.03.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Летом также готовятся к открытию другие футбольные базы, в частности, в Нижнем Новгороде.

Футбольные базы для ЧМ-2018 подготовили в Домодедово и Новогорске
© Алексей Василькин
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Также полным ходом идет реконструкция футбольных стадионов в городах, которые примут ЧМ по футболу. В частности, реконструируется главная арена Чемпионата — стадион "Лужники" в Москве.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

 
 
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Футбольные базы в Домодедово и Новогорске готовы к ЧМ по футболу в 2018 году. Смотрите на видео, как выглядят базы для футболистов.

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