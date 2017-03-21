Летом также готовятся к открытию другие футбольные базы, в частности, в Нижнем Новгороде.

Также полным ходом идет реконструкция футбольных стадионов в городах, которые примут ЧМ по футболу. В частности, реконструируется главная арена Чемпионата — стадион "Лужники" в Москве.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.