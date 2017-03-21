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Лукашенко: декрет "о тунеядцах" не отменен

21.03.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" не отменялся и не приостанавливался, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан", сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее Лукашенко распорядился приостановить на 2017 год взимание социального сбора с "тунеядцев" и поручил доработать списки тех, кто должен его уплачивать. Обозреватель агентства Sputnik Беларусь Елена Ольшанская напомнила, что президент изначально потребовал предоставить ему основные предложения по коррективам в декрете к 1 апреля. Она также обратила внимание на то, что уже существенно расширен список граждан, которые могут быть освобождены от исполнения декрета №3.

"Как бы ни было непопулярно: декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет №3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти "письма счастья" кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год", — сказал Лукашенко.

Елена Ольшанская подчеркнула также, что в Министерстве труда и Министерстве по налогам и сборам идет плотная работа над декретом. Крайний срок, когда списки плательщиков должны быть уточнены — 1 октября.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране уже три недели проходят несанкционированные митинги против него.

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время рабочей поездки в Могилев президент Александр Лукашенко отметил, что "декрет о тунеядцах", не отменен и не заморожен. Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр...

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