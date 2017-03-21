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Показы и прямые трансляции спектаклей̆ из самых известных театров можно увидеть на экранах белорусских кинотеатров в рамках международного проекта "TheatreHD". Подробнее о трансляциях ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказала координатор проекта "TheatreHD" в Беларуси Юлия Самойловских.

Этой весной в белорусской столице состоятся показы самых ярких спектаклей, номинированных на премию "Золотая маска" или уже получивших эту престижную награду.

"На этот раз в Минске покажут две постановки. Например, сегодня (22 марта) зрители увидят прямую трансляцию проверенного временем шедевра — спектакля "Жизнь и судьба" Льва Додина, который в этом году отметит 10-летний сценический юбилей", — рассказала координатор проекта.

Премьера спектакля "Жизнь и судьба" в постановке Льва Додина состоялась на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге в 2007 году, а год спустя постановка была удостоена премии "Золотая маска" в номинации "лучший драматический спектакль".

"Еще один подарок для зрителей — 2 апреля в кинотеатре "Москва" пройдет трансляция пьесы "Гроза" Островского со сцены Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Эта постановка Андрея Могучего — эксперимент, синтезирующий драму и современную оперу", — сообщила собеседница Sputnik.

В этом году спектакль "Гроза" в постановке Андрея Могучего номинирован на премию "Золотая маска" сразу в шести номинациях — лучший спектакль, работа режиссера, художника и художника по костюмам, а также роли второго плана — мужская и женская.

Кроме того, 27 марта, во Всемирный день театра, минскую публику ожидает еще одна премьера — спектакль "Святая Иоанна" по пьесе Бернарда Шоу. Образ легендарной воительницы в спектакле воплотит Джемма Артертон, известная массовому зрителю по съемкам в блокбастере "Принц Персии: Пески времени". Показ спектакля состоится в кинотеатре "Центральный".

Интересные трансляции ожидают зрителей и в следующем месяце. Как рассказала Юлия Самойловских, 9 апреля в Минске можно будет увидеть необычную постановку "Герой нашего времени" Большого театра России — симбиоз спектакля, балета и оперы на одной сцене. Постановщика спектакля Кирилла Серебреникова сегодня признают одним из самых модных и эпатажных режиссеров России.

11 апреля белорусскую публику ждет еще одна необычная постановка — "Мизантроп" Мольера из знаменитого театра "Comedie-Francaise". Также в рамках проекта "TheatreHD" продолжатся трансляции фильмов-выставок, пользующиеся большим интересом у публики. Будет показан фильм "Удивительный мир Иеронима Босха" и серия фильмов-выставок, посвященных художникам-импрессионистам.

Беседу с координатором проекта "TheatreHD" Юлией Самойловских слушайте на радио Sputnik Беларусь.