

Юбилейный форум "PR‑кветка" пройдет 29‑31 марта в Институте журналистики БГУ. На три дня форум станет площадкой для обмена идеями и опытом как в профессиональном коммуникационном сообществе, так и в среде молодых и начинающих специалистов. Регистрация слушателей продлится до 26 марта.

Организаторами форума по традиции являются студенты и преподаватели кафедры технологий коммуникации Института журналистики БГУ, соорганизатор — консалтинговая компания IPR Belarus. Генеральный партнер — "Приорбанк" ОАО. Информационные партнеры — TUT.BY и Relax.by.

Концепция мероприятия в этом году — космос, расширение привычных границ и освоение новых территорий. Космическая станция KVETKA‑10″ с экипажем и пассажирами на борту на протяжении трех дней совершит путешествие по Галактике Коммуникации.

Неизменные форматы "PR-кветки" — мастер-классы с участием белорусских и зарубежных специалистов в сфере коммуникации, среди них — Дарья Шакуро, специалист по связям с общественностью "Приорбанк" ОАО, Игорь Соколов, председатель Совета IPR Belarus, Виолетта Флотскова, генеральный директор коммуникационного агентства V&B (Санкт-Петербург), Владислав Луневич, соучредитель кафе ENZO, "Дэпо" и "Лаўка", Елена Динман, руководитель IT-школы MyFreedom и другие эксперты. Также в последний день форума 31 марта пройдет круглый стол на тему "Провокации в коммуникации".





Самым ярким событием в программе форума остается "Ярмарка проектов". В этом году в ней появились две новые секции: "Startup проекты" и номинация для школьных коммуникационных проектов "Кветачка".

Теперь команды могут представить проект в одной из четырех секций:

"PR-проекты"

"Рекламные проекты"

"Start-up проекты"

"Кветачка".

Оценивать проекты участников будут Ирина Сидорская, заведующая кафедрой технологий коммуникации Института журналистики БГУ, Роман Костицын, старший партнер коммуникационного агентства "АРС Коммюникейшнз", Мария Васильева, PR-менеджер TUT.BY, Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникации "Белавиа", Людмила Капитанова, заведующая кафедрой связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета.





Для участия в конкурсе проектов, который пройдёт 29−30 марта, уже успело зарегестрироваться 63 команды из белорусских и зарубежных вузов.

Победителей конкурсов и секций ждут ценные призы, контакты и возможности трудоустройства.

Форум открыт для всех желающих, участие в нем бесплатное. Главное требование — онлайн-регистрация . Зарегистрироваться в качестве слушателя можно до 26 марта 2017.

Подробнее о форуме вы можете узнать на нашем сайте: http://prkvetka.bsu.by .

Мы также будем рады ответить на ваши вопросы: +375447572051 Ирина Быстрова, +375291758990 Юлия Херман.