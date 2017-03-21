Не существует ни одного вида онкологического заболевания, который имел бы научно доказанную причину возникновения, за исключением рака шейки матки. В 2008 году Гаральд цур Хаузен получил Нобелевскую премию за подтверждение того, что некоторые варианты вируса папилломы человека вызывают рак шейки матки и другую онкологическую патологию. Согласно научным данным, практически в 100% случаев рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека. Единственным эффективным методом борьбы с ВПЧ-инфекцией (инфекцией вируса папилломы человека) на сегодняшний день является вакцинация. Все, что надо о ней знать, нам рассказала врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией 4-й городской поликлиники Анна Корбан.



vital.de

— Анна Григорьевна, как передается вирус папилломы человека?

— Он может передаваться половым путем, также существует риск инфицирования во время родов: от мамы к дочери — так называемый восходящий путь инфекции.

— Как диагностируется этот вирус?

— ВПЧ-инфекция выявляется путем ПЦР-диагностики мазка из цервикального канала. Признаки ВПЧ-инфекции также можно увидеть при кольпоскопии. Что касается симптомов, то ВПЧ клинически никак себя не проявляет.

— Существует ли какая-либо дополнительная предрасположенность для того, чтобы вирус папилломы человека вызвал рак?

— Во-первых, существует очень много штаммов вируса папилломы человека, среди которых есть высокоонкогенные и низкоонкогенные.

Во-вторых, процесс это небыстрый: чтобы у женщины ВПЧ-носительство переросло в рак шейки матки, должно пройти десять, пятнадцать, двадцать лет. В гинекологии существуют такие нозологические формы, как фоновые, предраковые (или предопухолевые) заболевания и рак шейки матки. Фоновые заболевания — это цервикальная эктопия (которая ранее носила название «эрозия шейки матки»), хронический цервицит, рубцовая деформация шейки матки, кисты шейки матки и др.

К предопухолевым процессам относят дисплазию шейки матки, которая уже является следствием проявления ВПЧ-инфекции.

Любое фоновое заболевание шейки матки на фоне ВПЧ-инфекции может перейти в предраковое заболевание, в рак шейки матки. Отягощающими факторами являются нарушения влагалищной микрофлоры, наличие инфекций, передающихся половым путем, наследственность, возраст, снижение иммунитета и др.



nordin.by

— Можно ли вылечить ВПЧ?

— Специфического лечения от ВПЧ-инфекции в мире нет. Сегодня не существует ни одного препарата, который был бы направлен на уничтожение вируса. Но нельзя сказать, что ВПЧ — это приговор и мы совсем ничего не можем сделать. Лечение следует начинать с нормализации влагалищной микрофлоры. Немаловажно назначение средств, улучшающих иммунитет, и общих противовирусных препаратов. В дальнейшем женщине рекомендуется проводить ВПЧ-тест один раз в шесть месяцев. При условии ВПЧ-отрицательного результата пациентке рекомендуется вакцинация.

В молодом возрасте ВПЧ-инфекция может самостоятельно элиминироваться (выводиться) из организма при условии нормализации микрофлоры во влагалище, коррекции иммунитета. Но даже если вирус «ушел», это не значит, что он не успел нанести вред.

Если ВПЧ существует в паре, то от мужчины он может снова вернуться к женщине.

— В каком возрасте наиболее целесообразна вакцинация?

— В репродуктивном возрасте. Логичнее проводить вакцинацию у девочек начиная с пятнадцатилетнего возраста. Есть мнение, что заражение ВПЧ-инфекцией в большинстве случаев происходит при половом дебюте, соответственно, целесообразно вакцинировать девочку до предполагаемого заражения, чтобы обеспечить ей стойкий иммунитет.

Женщины репродуктивного возраста, как правило, решают вакцинироваться в том случае, когда у них возникает какая-либо патология шейки матки. Почему нет? Мы проводим оздоравливающие мероприятия, а потом вакцинацию.

— Есть ли какие-либо противопоказания для вакцинации?

— Общие, как и в случае любой вакцинации. На момент вакцинации женщина должна быть терапевтически здорова.

— Какие вакцины применяются и что о них нужно знать?

— Сегодня в Министерстве здравоохранения Беларуси зарегистрированы две вакцины против ВПЧ-инфекции: «Гардасил» (США) и «Церварикс» (Бельгия).

Вакцина «Гардасил» показана к применению детям и подросткам в возрасте от 9 до 15 лет и женщинам от 16 до 45 лет для предупреждения предраковых диспластических состояний и рака шейки матки, вызванных онкогенными типами вируса папилломы человека, а также остроконечных кондилом наружных половых органов, этиологически связанных со специфичными типами ВПЧ.

Вакцина «Церварикс» показана для профилактики рака шейки матки, а также острых и хронических инфекций, вызываемых ВПЧ, у женщин от 10 до 25 лет.

Среди возможных реакций на вакцинацию наиболее часто встречаются местные реакции: болезненность, покраснение и уплотнение в месте укола (примерно 5−6 случаев на 100 вакцинированных). Реже возникают общие реакции — повышение температуры тела до 38 градусов, общее недомогание.

Вакцинацию можно пройти либо в поликлинике по месту жительства, либо в любом медицинском учреждении, оказывающем данные услуги. На сегодняшний день вакцинация доступна только на платной основе.

— Можно ли заразиться ВПЧ вследствие вакцинации?

— Современные вакцины не содержат ни живой, ни убитый вирус папилломы человека, благодаря чему вакцина не способна вызвать заболевание.

— Насколько эффективна вакцинация?

— Эффективность вакцинации доказана во всем мире, иммунитет сохраняется на всю дальнейшую жизнь. Во многих цивилизованных странах эта прививка включена в обязательный календарь прививок с подросткового возраста — притом вакцинируют как девочек, так и мальчиков. У нас вакцинация мальчиков — это большая редкость, мы все же еще не настолько продвинуты. Доказано, что в странах, где эта вакцина включена в календарь прививок (Скандинавские страны, Западная Европа) отмечается более низкий показатель заболеваемости рака шейки матки.