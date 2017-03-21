



Купить красивую мебель мало - нужно ее правильно расставить. Даже самый дорогой и роскошный диван может утратить лоск в неграмотной обстановке. Куда отправить кресла? На каком предмете мебели сделать акцент? Какой должна быть ширина проходов? С этим команде проекта TAM.BY помогли разобраться специалисты компании “МебельГрин”.

Первое правило: следуйте принципам

Есть 3 принципа расстановки мебели в комнате: симметричный, асимметричный и круговой. Остановимся на каждом из них.

Симметричный



фото interiorizm.com

Здесь все просто. Выбираем центральный предмет интерьера. Это может быть обеденный стол, камин или кровать. И расставляем вокруг парные предметы мебели. Например, по обеим сторонам стола могут стоять стулья, по бокам кровати - одинаковые тумбочки. Минус этого принципа в том, что он подойдет только для комнат правильной формы.

Асимметричный



фото interiorizm.com

Как и в предыдущем принципе, выбираем центр. Только предметы интерьера, расставленные вокруг, могут быть самыми разными. Вся суть в том, что более “тяжелые” из них стоят ближе к центру, а те, что “полегче” - дальше от него. Например, комод тяжелее тумбы: его ставим ближе. Также холодные тона легче теплых, как и светлые легче темных. Располагать мебель по такому принципу можно в комнате любой формы.

Круговой



фото interiorizm.com

Этот принцип чаще применяется в гостиных и требует тщательной проработки. Выбираем центр. Им может быть журнальный столик, люстра или ковер. И расставляем предметы интерьера вокруг него. Главное, чтобы они находились на одинаковом друг от друга расстоянии. Достигнуть гармонии в таком случае будет сложно. Если ничего не получилось, всегда можно воспользоваться асимметричным способом не в ущерб уюту.

Второе правило: помните о размерах комнаты





Если помещение маленькое, не стоит покупать громоздкую мебель. Лучше сделать ставку на компактность и отдать предпочтение раскладывающимся предметам интерьера. Например, диван с отсеком для белья будет функциональным и не займет много места. Также расставляйте мебель вдоль стен, чтобы сохранить визуальный простор.

Большие комнаты стеснять не будут. Для них выбираем любую мебель и расставляем удобным способом. Диван можно поставить в центр. Главное, не переборщить с количеством и не заставить все пространство. Особенно это касается больших шкафов и стеллажей - они давно в прошлом.

Третье правило: комфорт тоже важен





Мебель расставили, теперь попробуйте перемещаться по комнате. Чтобы пройти между столом и диваном приходится идти боком? Значит, что-то не так.

Специалисты в дизайне интерьеров давно все измерили и пришли к следующим параметрам. Минимальная ширина прохода должна быть не менее полуметра. Оптимальный же показатель - 90 см. Так вы сможете беспрепятственно перемещаться по дому.

В спальне главная кровать. Ее лучше ставить изголовьем к стене так, чтобы оставался проход с трех сторон и каждый не меньше 60 см в ширину. Что касается односпальных кроватей, то их можно ставить длинной стороной к стене. Приемлемо примыкание торца корпусной мебели: комода, шкафа. Но с одной из сторон проход все же лучше оставить. Например, в детской это обеспечит ребенку ощущение уюта и защищенности.

Если в мебели есть конструкции с выдвижными ящиками, то перед ними нужно оставлять не менее 125 см свободного пространства. В прихожей свободная зона должна быть не уже 150 см, чтобы было удобно надевать и снимать верхнюю одежду.

Если в гостиной возле дивана стоит кофейный столик, то расстояние до него должно быть около 40 см. Тогда можно будет свободно дотянуться до него рукой или пройти вдоль. Если напротив дивана стоит другой диван, то комфортное пространство между ними - 110 см.

Чтобы было проще определить оптимальный вариант расстановки мебели, можно сделать это на бумаге. Нарисуйте свою комнату, отметьте расположение окон, дверей, розеток, выключателей, линии открытия створок. Затем вырежьте фигурки мебели и расположите их в импровизированной комнате. Так получится рассмотреть все варианты и выбрать лучший.



Материал подготовлен при поддержке компании «МебельГрин»