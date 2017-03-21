Конный клуб "Золотая шпора" создали любители истории, и первых лошадей покупали ради достоверности исторических реконструкций. Теперь в клубе двадцать шесть лошадей. Владелец клуба Павел Калинков рассказал корреспонденту Sputnik Елене Васильевой о роли лошади в военных походах времен Речи Посполитой и о том, как выбрать себе не только конную школу, но целую лошадь.

Шляхтич позаботится сперва о коне

– В вашем конном клубе можно не просто проехать верхом, но проехать верхом в костюме улана. Как связаны лошади и историческая реконструкция?

– Когда-то я смотрел на историческую реконструкцию, которая в Беларуси в основном пешая, и недоумевал: ведь большинство сражений, войн происходило верхом. Любовь к лошадям у меня была огромной, равно как и увлеченность историей, так и появилась идея исторического конного клуба.



© Фото: архив клуба "Золотая шпора" Средневековый воин всегда должен был быть на коне

Наша страна когда-то называлась Великим княжеством Литовским, и конные традиции были очень мощными. С раннего Средневековья войны делались верхом – и Грюнвальдская битва в том числе.

В конце XVI-XVII веков наша конница была самой сильной и боеспособной в Европе. У нас была своя школа верховой езды, свои породы, традиции. Считалось, шляхтич в первую очередь позаботится о коне, а уж после – о себе. И это не просто слова, лошадей воспитывали, выращивали, выводили собственные породы. Страна воевала на все четыре стороны, и из военных конных походов привозили главным образом оружие, драгоценности и лошадей.

– А особенные белорусские породы за это время возникли?

– Порода выращивалась из разных кровей: с востока брались арабы, с запада привозились породы барочного типа. В XVII–XVIII вв. существовали законы, запрещающие вывозить лошадей за пределы страны, за это даже могли отрубить голову.



© Фото: архив клуба "Золотая шпора" В конном клубе можно не просто проехать верхом, но проехать верхом в костюме улана

Традиция начала разрушаться еще в конце ХVIII в. с разделами Речи Посполитой. Столько талантливых людей ушло в жерло войны – и войны 1812 года, затем случилась Гражданская война, где наши всадники воевали с обеих сторон, следом – Вторая мировая война, где также всадники воевали с двух сторон. Много людей, сильных конников, погибли и унесли с собой кавалеристскую традицию. Последний удар нанесли коммунисты – многое было разрушено, а заново уже не построили. Начиная с 1917 года уничтожалась вся традиция, связанная с наукой, искусством, в том числе – кавалеристским.

Научиться сидеть в седле

– Допустим, белорус почувствовал ту же любовь к лошади, которую проявляли предки. Как выбрать конный клуб?

– Если хотите научиться сидеть в седле, определитесь, планируете ли стать значительным спортсменом. Даже в тридцать или сорок лет человек при наличии целеустремленности может многого добиться в спорте. Разумеется, в молодости шансов больше, во взрослом возрасте на олимпийские результаты рассчитывать не придется. В спортивной верховой езде инструкторы четко придерживаются доктрины.



© Фото: архив клуба "Золотая шпора" Прогулки верхом дают возможность увидеть очень красивые места

А если вы просто любите природу, лошадей, историю, лучше выберите конюшню при агроусадьбе. Например, в десяти минутах от нас – речка Ислочь, в ней водится форель, а вдоль нее бегут песчаные тропинки, все это можно увидеть с "борта нашего самолета".

Учиться можно всегда, и учиться долго: в восточных единоборствах нет понятия "прийти в точку", есть "путь". Так и у нас: обучение езде верхом – это "путь".

– Какому человеку будет проще совладать с лошадью?

– Чтобы договориться с лошадью, нужна спокойная психика. Людям-истеричкам сложнее, ведь лошадь – эмпат, она хорошо чувствует наши эмоции, и потому важная черта хорошего всадника – собранность. Бывает, человек еще ничего не умеет, но лошадь его слушается, потому что его лидерские качества помогают сидеть верхом, и наоборот – за время занятий верховой ездой у человека вырабатывается определенный характер. Идеальный наездник – тот, который умеет не навязать свою позицию, но мягко объяснять лошади, что требуется.

А вот физическая подготовка для верховой езды хоть и желательна, но не обязательна. Я знал многих людей, которые своим упорством достигали результата. Кому-то, чтобы перейти на галоп, может потребоваться и три года, главное – проявить желание.



© Фото: Военная историческая реконструкция без лошадей практически невозможна - ведь все сражения происходили верхом

– А не страдают ли лошади от человеческой любви? Ведь вряд ли повод делает их жизнь проще…

– Задача инструктора, будь то спорт или прогулочные походы, – научить человека жить в гармонии с лошадью, объяснить, какое действие может сделать ей больно. Когда лошадь чувствует спокойное доверие к человеку, тогда и начинается настоящая спортивная езда. Кстати, именно конный поход – одна из лучших возможностей услышать ее язык.

Купи коня

Порой человеку хочется все большего, и тогда он покупает лошадь, понимая, что аренда места в конюшне предполагает, что лошадь будет любить не только своего хозяина, но и тех, кто ухаживает за ней.

У самого Павла есть конь, на которого редко кто-то сядет в отсутствие хозяина, зовут его Тристан.



© Фото: архив клуба "Золотая шпора" В конном клубе "Золотая шпора" устраиваются праздники, посвященные различной тематике - от рыцарской до ковбойской

"Чтобы купить коня, нужно поездить по конюшням. Лошадь можно выбрать онлайн, причем в разной ценовой категории – от пятисот долларов до восьмисот тысяч долларов. А иногда приходит человек и говорит – купи коня. Я спрашиваю – за сколько? Цена бывает интересная. В Беларуси многие конюшни предлагают свои услуги для частных владельцев: одна из самых дорогих конюшен обходится в 500 долларов в месяц. Некоторые предоставляют только помещение, другие – и корм, и уборку. Но главное – должен быть выгул, лошади нужно движение", – пояснил Павел.

На конюшне клуба для вас постараются подобрать подходящую лошадь: кому-то подойдет "самоходка", кому-то – лошадь с характером. А если хотите сразу подружиться с животным, возьмите с собой яблоко или морковку.