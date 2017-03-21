Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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В этот раз рассматриваем распространенную проблему: после рождения ребенка отношения супругов разладились… На традиционный вопрос «кто виноват и что делать?» отвечает психолог.



semejnoeschaste.ru

— Здравствуйте, мне 25 лет, мужу 27, нашей дочке годик, в браке мы почти 4 года. Но в последнее время нас с мужем в отношениях преследуют постоянные ссоры, ругань, оскорбления и слова о разводе. Прямо с момента рождения ребенка наши с ним отношения начали идти под откос, а интимная жизнь полностью сошла на нет.

Муж не хочет проводить время со мной и с дочкой, постоянно задерживается на работе, даже остается там ночевать. Но если после работы он дома, то все равно его нет — он погружается в свой телефон. Для нас стало нормой, что я ему звоню и уточняю, приедет он домой или нет, и эти звонки приводят к оскорблениям и скандалу, если я только посмею возмутиться, почему он опять опаздывает и даже не думал ставить меня в известность.

По выходным обязательные встречи чуть ли не до утра с друзьями, а частенько и до утра, аргументируя это тем, что дома не организован для него досуг, а просто по выходным смотреть телевизор — это удел мужиков за 40. А в случае, если я его во время этих встреч донимаю своими звонками с целью узнать, почему уже так поздно, а его нет дома, то это может привести к тому, что он вообще не приходит домой, ссылаясь на то, что я выношу мозг. По дому он вообще не помогает. Не проводит времени с ребенком. Не хочу делать такое громкое заявление, но в силу моих обид у меня складывается полное впечатление, что к воспитанию ребенка и вообще к дочке нет никакого интереса. После ссор у нас не бывает разговоров, чтобы понять ситуацию, узнать, что к ней привело и что нужно изменить. Мы просто поначалу не разговариваем друг с другом, а потом перекидываемся фразами, которые касаются бытовой сферы. И что меня всегда удивляет, в любой ситуации он делает себя обиженным, а меня виноватой, хотя в 90% случаев мы ссоримся из-за того, что его нет дома. Когда я открыто заявляю, что в наших отношениях никакого просвета я не вижу и готова к разводу, он в большинстве случаев говорит, что у нас не все так плохо или что в его холодном отношении ко мне виновата исключительно я, так как он не чувствует себя здесь нужным, я не забочусь о нем.

Следует отметить, что так он говорит каждый раз перед тем, как пойти гулять.

Вот такая картина сложилась у нас на фоне дефицита внимания с двух сторон: я из-за обид и неуважения к моим чувствам не могу и не хочу проявлять ласку и заботу к мужу, а он обижается, что я лишний раз к нему не подхожу, не обнимаю и т.д. Я совершенно ясно вижу, что он не хочет проводить время дома. Я тоже люблю общение, ходить в гости и принимать гостей, но с ребенком это сложно. Муж совершенно не хочет этого понимать, и когда мы находимся в гостях и я напоминаю о времени, о том, что пора домой, он высказывает, что со мной невозможно никуда сходить — «только пришли, ты уже ноешь, что домой пора». Передо мной теперь дилемма — либо разводиться, так как скандалы все учащаются и такая среда ужасна для ребенка, либо терпеть, свыкаться и «не выносить мозг», так как я реально понимаю, что ничего не изменится. На мои попытки уговорить, обратиться к психологу, муж категорически отказывается, заявляя, что у нас нет таких уж проблем в отношениях, что я все придумала. Вот и сейчас я пишу «Мою историю», а мужа нет дома.



dlomot.com

Комментарий психолога:

— Рождение ребенка — это один из нормативных кризисов, который переживает семья. Первый год, когда в семье появляется ребенок, довольно сложный. Нужно перестраиваться из диадных отношений — в триадные, ребенок аккумулирует всё внимание на себя, нуждается в постоянном участии родителей. Часто родители сталкиваются с разочарованием, когда их ожидания от появления ребенка в семье не оправдываются, не соответствуют тем реальным трудностям, с которыми придется столкнуться.

Центральная тема вашего письма — это желание вашего мужа избежать присутствия дома.

Очень часто женщины говорят о том, что муж не ухаживает за ребенком, особенно за младенцем, за малышом, и они обвиняют своих мужей в нежелании принимать активное участие в уходе, в выращивании, в воспитании ребенка. Но когда начинаешь разбираться в ситуации, то оказывается, что мужчине очень страшно, что он чувствует себя неуверенно, некомпетентно. Женщина — она мама, она рожает ребенка и потом больше ухаживает за ним. Мужчина предъявляет к себе высокие требования, он должен обеспечивать дом, определенный уровень благосостояния, быть главой семьи.

Можно предположить, что ваш муж тоже чувствует себя дома некомпетентным, может быть, не только в общении с ребенком, но и как глава семьи.

Уход за ребенком — это очень ответственно. Мужчины часто боятся этой ответственности и именно поэтому не занимаются с ребенком, а не потому, что не хотят. Они боятся сделать что-то не так и потом быть раскритикованными в своих действиях. В этом случае они порой выбирают такую стратегию поведения — не находиться дома, избегать ситуаций, в которых им могут что-то поручить. Вы говорите, что ваш муж не с вами, а в мобильном, даже когда он дома. Предполагаю, что это именно об этом.

Конечно, эти механизмы формируются на бессознательном уровне. Это не какое-то запланированное действие со стороны мужчины: «Вот я специально не приду домой, чтобы мне не дали ребенка». Это подсознательное избегание ситуаций, которые повергают тебя в чувство несостоятельности.

Мы не знаем также, какие отношения у вашего мужа с его отцом. Если его отец никак не участвовал в его воспитании, не проявлял инициативу, то, в принципе, молодой человек просто не умеет этого делать, ведь очень сложно давать то, чего нет в твоем опыте. Если вы хотите, чтобы он был отцом, был ответственным — помогите ему. Сосредоточьтесь не на негативе и упреках, а на том, где он может почувствовать себя важным и значимым, где он может проявить себя. «Только ты можешь сделать это хорошо», «Посмотри, как улыбается твоя доченька, она ждала тебя целый день».

Не допускайте ошибок в том, чтобы ожидать чего-то, не заявляя об этом. Мужчина не сможет догадаться, и вы легко будете разочарованы ещё больше. Указывайте свои просьбы, формулируйте их четко.

Когда ты не находишься дома, но понимаешь, что ты должен там быть, что в твоей помощи нуждаются — то в качестве защиты появляются вот такие упреки, вроде «мой досуг не организован». Складывается ощущение, что муж — это ещё один ребенок в семье.

В целом такие ситуации тоже не редкость. После рождения ребенка женщина часто сосредоточивает своё внимание полностью на нём, на его потребностях, на его ритме жизни. Ребенок становится центром семьи. Бывает, что мужчины в таких ситуациях уходят в сторону, при этом демонстрируя поведение «старшего» ребенка в семье, капризного, топающего ножкой, требующего к себе внимания.

Есть ещё очень важный момент, который вы должны для себя прояснить. В вашем письме очень много о «неучастии» в жизни ребенка, но отсутствует вопрос о ваших супружеских отношениях. В нашем менталитете распространен такой треугольник отношений — отношения родителей через ребенка, ведь в традициях «всё ради детей» и «жить ради детей».

Как показывает опыт, когда проходит супружеское консультирование, женщины часто презентуют тему с позиции «мы как родители», а мужчины — «мы как супруги». В том, чтобы быть мамой, можно достичь большего успеха, ребенок очень длительное время от тебя зависим, и с ним легче поддерживать эмоционально теплые отношения. В супружеских отношениях же нужно много отдавать.

Вполне возможно, что вы слишком ушли в вашу материнскую роль и перестали «быть женой». За словами вашего мужа о неорганизованном досуге стоит отсутствие внимания, общих интересов, общего времени только для вас двоих.

Ваши супружеские отношения нельзя потерять, потому что ребенок вырастет, а вы останетесь. Поэтому важно не только «быть родителями» ребенка, но и «быть супругами».

Ваш муж любит компании, любит проводить время с друзьями, вы домосед, но, тем не менее, предполагаю, что общие точки соприкосновения, общие интересы вы сможете найти. Когда ребенку уже год, вы можете уже просить родственников о помощи, оставлять с ними малышку ненадолго или воспользоваться услугами няни, чтобы провести вечер только вдвоем. Это возможность и для вас самой не забыть, что вы — женщина, вы интересная и что вы должны оставаться интересной для своего мужчины. Вам нужно искать способы проводить время вместе с мужем.

Верю, что если бы для вас не было важным сохранить семью, вы не писали бы это письмо. Ту ситуацию, которая сложилась в супружеских отношениях, вы можете корректировать самостоятельно, ведь потребность и желание что-то менять есть только у вас. Вашего мужа устраивает его жизнь — он вам об этом прямо заявляет, когда говорит о том, что «не всё так плохо».

Вы видите ситуацию невыносимой, а для него какого-то ужаса нет. Здесь тоже можно только предполагать, но, может, ваш муж так и представляет себе семейную жизнь — например, потому что в его родительской семье был такой же опыт. Эмоциональный всплеск, скандалы, ссоры, напряжение, а затем примирение.

Предполагаю, что и вы, и он всё равно чувствуете свою ответственность за то, что сейчас в ваших отношениях происходит. Глобальный вопрос у вас сейчас один — это отсутствие интереса и внимания друг к другу. Вы можете это изменить. Вы должны понимать, что если муж отказывается идти на консультацию к специалисту — это не мешает вам обратиться за помощью, ведь когда человек меняется, меняется и пространство вокруг него. Специалист поможет вам увидеть ваши стратегии поведения и изменить их.

Оксана Бланк

практикующий психолог Центра успешных отношений.