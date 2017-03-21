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Власти выделили дополнительно 50 миллионов на кредитование жилья для нуждающихся
Правительство приняло решение о дополнительном финансировании жилищного строительства и соответствующем увеличении объема ввода жилья с господдержкой в 2017 году. Это закреплено постановлением от 20 марта № 205,
Где взяли эти 50 миллионов?
В документе сказано, что деньги на жилищное строительство выделяются путем перераспределения 50 млн рублей «с общих направлений и лимитов директивного кредитования Госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы».
Регулярно Минстройархитектуры утверждает перечень жилых домов, которые строятся с господдержкой. Теперь министерству поручено в существующий список включить дополнительно жилые дома в крупнопанельном исполнении, которые только начинают строиться или построены не более чем на 15%, но ввести в эксплуатацию которые должны именно в 2017 году.
Как будут распределяться деньги и под какую ставку?
Местные исполкомы смогут (в пределах выделенных кредитов и по согласованию с Минстройархитектуры) перераспределять кредитные ресурсы по объектам, включенным в перечень домов.
Выдавать кредиты будут нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка, с последующей компенсацией потерь банку за счет республиканского бюджета.
Напомним, кредиты с такими условиями выдавали нуждающимся «Беларусбанк» и «Белагропромбанк»,
— только «Беларусбанком»;
— только на строительство в панельных домах с государственными застройщиками;
— только тем нуждающимся, которые направлены на строительство местными исполкомами.
Сколько можно построить домов за 50 миллионов?
По подсчетам Совмина, благодаря дополнительному финансированию будут введены в эксплуатацию не менее 75 тыс. кв. метров жилья с господдержкой без увеличения общего лимита директивного кредитования. 75 тысяч — это 10−12 панельных девятиэтажек.
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Но кредитовать будут только тех, кого местный исполком направил строиться.
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