Правительство приняло решение о дополнительном финансировании жилищного строительства и соответствующем увеличении объема ввода жилья с господдержкой в 2017 году. Это закреплено постановлением от 20 марта № 205, сообщает пресс-служба правительства.

Где взяли эти 50 миллионов?

В документе сказано, что деньги на жилищное строительство выделяются путем перераспределения 50 млн рублей «с общих направлений и лимитов директивного кредитования Госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы».

Регулярно Минстройархитектуры утверждает перечень жилых домов, которые строятся с господдержкой. Теперь министерству поручено в существующий список включить дополнительно жилые дома в крупнопанельном исполнении, которые только начинают строиться или построены не более чем на 15%, но ввести в эксплуатацию которые должны именно в 2017 году.

Как будут распределяться деньги и под какую ставку?

Местные исполкомы смогут (в пределах выделенных кредитов и по согласованию с Минстройархитектуры) перераспределять кредитные ресурсы по объектам, включенным в перечень домов.

Выдавать кредиты будут нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка, с последующей компенсацией потерь банку за счет республиканского бюджета.

Напомним, кредиты с такими условиями выдавали нуждающимся «Беларусбанк» и «Белагропромбанк», деньги разбирали за считанные дни и даже часы. Однако кредитополучатели могли брать в долг на строительство в любом доме, который строят в том числе и коммерческие застройщики. Эти же дополнительные средства будут выдаваться:

— только «Беларусбанком»;

— только на строительство в панельных домах с государственными застройщиками;

— только тем нуждающимся, которые направлены на строительство местными исполкомами.

Сколько можно построить домов за 50 миллионов?

По подсчетам Совмина, благодаря дополнительному финансированию будут введены в эксплуатацию не менее 75 тыс. кв. метров жилья с господдержкой без увеличения общего лимита директивного кредитования. 75 тысяч — это 10−12 панельных девятиэтажек.