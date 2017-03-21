



МИД Литвы с юмором и непониманием отреагировало на обвинение Александра Лукашенко о подготовке в соседней стране боевиков для организации вооруженных провокаций в Беларуси.

Как уже ранее сообщал "Ежедневник" во время общения в Могилеве с работниками компании «Кроноспан» президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об "активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур". По всей видимости, глава государства имел ввиду акции протеста "нетунеядцев", которые в последнее время проходят по всей стране.

По словам президента Беларуси, кроме задержанных во время проведения акций анархистов в масках, спецслужбам также удалось задержать несколько десятков человек, которые готовились в специальных лагерях с оружием в руках.

"Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент пообещал, что в ближайшее время общественности будет представлена более подробная информация об этом. По словам главы государства, о готовящихся провокациях с оружием внутри Беларуси рассказала какая-то женщина.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", - заявил Александр Лукашенко.

Реакция МИД Литвы на заявление президента Беларуси последовала незамедлительно. Внешнеполитическое ведомство соседнего государства призвало руководство Беларуси перестать искать врагов вокруг себя.

"Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы", - заявил агентству BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он сказал, что Литва внимательно наблюдает за происходящими в Беларуси задержаниями и призывает придерживаться международных обязательств уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

"В недалеком прошлом мы видели позитивные знаки, мы бы хотели, чтобы ситуация не развернулась в худшую сторону. Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные", - заявил Линас Линкявичюс.