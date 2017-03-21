|
Британский таблоид выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов
Британский таблоид
В тексте сказано, что сотрудники Mirror взяли интервью у лидеров двух наиболее агрессивных группировок ультрас. Один из них участвовал в беспорядках в Марселе во время Евро, в результате которых пострадали многие английские болельщики.
— Алексей Маврин хвалился силой «Стальных монстров Уралмаша», на футболках которых напечатаны слова Ultras и Hooligans. Он даже отметил, что офицер полиции тайно дерется за его группировку, — сказано в тексте.
— Поездка в Марсель — это вершина моей карьеры хулигана на данный момент. Мы очень сильно выглядели на фоне англичан и выиграли битву. Самое разумное, что предприняли англичане, — это бегство, — поделился воспоминаниями Маврин.
— Думаете, вам во Франции пришлось худо, но дождитесь ЧМ-2018. Это будет игра на нашем поле. Английский болельщик почти что скончался в Марселе. Летом следующего года может быть похлеще. Если сложатся обстоятельства, кого-то могут и убить, — приводит Mirror слова еще одного человека, названного в тексте лидером петербургского объединения «Ландскрона».
Таблоид проиллюстрировал материал фотографиями и видео, снятыми в Измайлово во время гуляний на Масленицу. Там, в частности, проходили кулачные бои, участники которых сражались в перчатках.
«Ультрас в жестоком действе», «ультрас проводят кулачный поединок», — гласят подписи к снимкам.
Фотография пожилых женщин, торгующих различными вещами, сопровождена словами: «Люди живут в ужасе».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский таблоид Mirror опубликовал материал о российских футбольных хулиганах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии