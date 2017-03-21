Британский таблоид Mirror опубликовал материал о российских футбольных хулиганах.





В тексте сказано, что сотрудники Mirror взяли интервью у лидеров двух наиболее агрессивных группировок ультрас. Один из них участвовал в беспорядках в Марселе во время Евро, в результате которых пострадали многие английские болельщики.

— Алексей Маврин хвалился силой «Стальных монстров Уралмаша», на футболках которых напечатаны слова Ultras и Hooligans. Он даже отметил, что офицер полиции тайно дерется за его группировку, — сказано в тексте.



Алексей Маврин. Фото: DAILY MIRROR

— Поездка в Марсель — это вершина моей карьеры хулигана на данный момент. Мы очень сильно выглядели на фоне англичан и выиграли битву. Самое разумное, что предприняли англичане, — это бегство, — поделился воспоминаниями Маврин.



Фото: DAILY MIRROR

— Думаете, вам во Франции пришлось худо, но дождитесь ЧМ-2018. Это будет игра на нашем поле. Английский болельщик почти что скончался в Марселе. Летом следующего года может быть похлеще. Если сложатся обстоятельства, кого-то могут и убить, — приводит Mirror слова еще одного человека, названного в тексте лидером петербургского объединения «Ландскрона».

Таблоид проиллюстрировал материал фотографиями и видео, снятыми в Измайлово во время гуляний на Масленицу. Там, в частности, проходили кулачные бои, участники которых сражались в перчатках.



Фото: DAILY MIRROR

«Ультрас в жестоком действе», «ультрас проводят кулачный поединок», — гласят подписи к снимкам.

Фотография пожилых женщин, торгующих различными вещами, сопровождена словами: «Люди живут в ужасе».



Фото: DAILY MIRROR