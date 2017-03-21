В истории с погибшим при кустарных домашних родах младенце все, в основном, жалеют роженицу — бедная женщина, не смогла стать матерью, потеряла ребенка. Только она не потеряла, она из-за глупости убила новорожденного, который мог бы прожить долгую жизнь. Показательным является то, что когда начались проблемы с ребенком, "не доверяющая докторам" женщина все-таки вызвала скорую, а во время беременности посещала женскую консультацию.

Рожаем дома, но с реанимобилем

Недоверие к медицине понятно, страшилки про роддома слышали все и неоднократно (кстати, эти же все родились в роддомах, даже те, кто сейчас полюбил квартирные роды).

Возможно, у женщины был неудачный, травмирующий личный опыт при первых родах. Но то решение, которое она приняла при второй беременности, является безумным, абсурдным и опасным. За время беременности можно было найти хороших врачей, хороший роддом, и необязательно частный или заграничный (мы не знаем о материальном положении женщины) — сарафанное радио всегда подскажет, где и какие доктора заслуживают доверия.

На Западе, откуда якобы наши домашние роженицы скопировали моду избегать больниц, совсем не все так просто с родами на дому. В половине штатов США рожать подобным способом запрещено. А там, где можно, процедура строго регламентируется законом, стоит очень дорого и не покрывается страховкой, в отличие от родов в больнице, поскольку не существует никаких медицинских показаний для того, чтобы рожать по месту жительства. Во многих странах медработникам запрещено участвовать в таких родах. В Евросоюзе при домашних родах дежурит дорогой реанимобиль, оснащенный оборудованием для новорожденных, в реанимации забронированы места для матери и ребенка — и за эти дежурства и бронь тоже нужно платить.



© Pixabay.com Появление на свет ребенка - важнейшее событие в жизни каждой женщины, и подойти к нему надо со всей ответственностью

Если нет парашюта — он и не раскроется

Защитники домашних родов любят приводить нелепый довод про то, что "еще наши бабушки рожали без всяких больниц". Ну да, и прививок не было, и антибиотиков, и Интернета, в котором многие любят начитаться всякого антинаучного бреда, который ведет к росту детской смертности и возрождению забытых болезней, вроде кори.

Отсутствие критического мышления и здравомыслия — страшная вещь в интернет-мире огромных потоков нефильтруемой информации. Но когда пренебрегают научными фактами, подтвержденной статистикой, медицинскими показаниями по причине "одна баба сказала" — это неминуемо заканчивается трагично.

Дико смотреть, как безграмотные дамочки проповедуют отказ от традиционной медицины и родов в больнице, "потому что они так чувствуют". Они еще и плаценту едят, если вы вдруг не в курсе. Причем есть разные рекомендации по ее приготовлению и употреблению и целые сайты, посвященные ее целебным свойствам.

Эти же женщины обычно очень щепитильны в таких вещах, как маникюр и стрижка, доверяют их только проверенным "профессионалам" — ведь ногти и волосы гораздо важнее, чем какие-то там роды.

Даже если течение беременности было без патологий, никто не защищен от серьезных и смертельных осложнений во время родов. В роддоме младенцу могут прочистить дыхательные пути, если он не задышал после рождения. Могут остановить кровотечение у матери. Реанимировать обоих. И даже в этом случае не всегда удается все сделать правильно — несмотря на оборудование и специалистов.

Но сравнивать такие ситуации с домашними родами, все равно, что сравнить прыжок с парашютом, который обычно раскрывается, но иногда — нет, и прыжок без парашюта в надежде, что приземлишься и выживешь.

Спасение рожениц в больнице и в интернете

Отношение к беременным женщинам в роддомах, безусловно, стоит изменить. Истории о том, как на рожениц кричат, как давят на живот, чтобы ребенок быстрее родился — не пустые выдумки, наша медицина, в общем-то, не ориентирована на ОБЩЕНИЕ с пациентом, тем более — человеческое и комфортное в такой экстремальной ситуации, как роды. Но у нас, честно говоря, и вне роддомов люди так себе в смысле вежливости и приятности общения, в роддоме вы встречаете тех же самых людей, только там они еще и медицинские специалисты, которые, в случае чего, жизнь вам могут спасти, даже если при этом являются не очень приятными гражданами.

А ситуацию с добровольными и намеренными родами вне медицинского учреждения давно пора прописать законодательно. И, либо запретить в том диком опасном виде, в котором это сейчас происходит, либо обозначить правила, при которых такая процедура все-таки возможна.

Кроме того, нужно вести просветительскую работу, внятно, подробно и без угроз объясняя все риски, приводя примеры, показывая фотографии. Потому что у проповедниц домашних родов сейчас тысячи восторженных поклонниц и подписчиц в интернете, этот опасный бред пропагандируется и распространяется, в то время как информации о том, почему нельзя рожать дома, очень мало, поскольку раньше такая странная и опасная мода просто отсутствовала.

Такое время — спасать женщин и детей нужно не только в медучреждениях, но и в интернете.

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