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Кобяков раскритиковал регионы за несанкционированные свалки
22.03.2017 10:11 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Нарушения в обращении с отходами, факты загрязнения лесов и поверхности вод, неухоженные садовые товарищества есть во всех регионах страны, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, на заседании президиума Совмина во вторник были рассмотрены вопросы наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов. Во время заседания Кобяков констатировал, что в 2016 году этим вопроса уделялось большое внимание.
"Вместе с тем во всех регионах выявляются факты нарушений требований содержания территорий населенных пунктов, внутренних карьеров, месс захоронения отходов, сельскохозяйственных объектов", — отметил премьер-министр.
По его словам, выявлены нарушения в половине из прилегающих к сельскохозяйственным объектам территорий. Это несанкционированные места размещения отходов. В большинстве случаев нарушения были устранены субъектами хозяйствования. По предписанию органов Госстройнадзора наведен порядок в половине из проверенных объектов строительства.
Премьер отметил, что к наиболее частым нарушениям законодательства об охране и использовании земель, выявленным землеустроительными службами, относятся самовольное занятие земель, а также неиспользование земель по назначению в течение установленного законодательными актами срока.
"Основные выявленные нарушения природоохранного законодательства органами Минприроды — это нарушения в обращении с отходами, а также нарушение требований по охране земель, загрязнение лесов и поверхности вод", — подчеркнул Кобяков.
Премьер-министр также обратил внимание, что актуальным остается вопрос содержания и эксплуатации внутрихозяйственных карьеров, четвертая часть которых не соответствует основным критериям наведения порядка на земле. По словам премьера, сегодня многие карьеры превратились в несанкционированные свалки.
Также глава правительства отметил, что по-прежнему одним из проблемных вопросов является поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садовых товариществ и иных потребительских кооперативов.
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Во всех регионах выявляются факты нарушения требований содержания территорий населенных пунктов, свалок, сельхозобъектов, нет порядка в садовых и дачных...
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