МИНСК, 22 мар — Sputnik. Нарушения в обращении с отходами, факты загрязнения лесов и поверхности вод, неухоженные садовые товарищества есть во всех регионах страны, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Белорусы создали уникальную установку по переработке отходов

Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, на заседании президиума Совмина во вторник были рассмотрены вопросы наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов. Во время заседания Кобяков констатировал, что в 2016 году этим вопроса уделялось большое внимание.

"Вместе с тем во всех регионах выявляются факты нарушений требований содержания территорий населенных пунктов, внутренних карьеров, месс захоронения отходов, сельскохозяйственных объектов", — отметил премьер-министр.

По его словам, выявлены нарушения в половине из прилегающих к сельскохозяйственным объектам территорий. Это несанкционированные места размещения отходов. В большинстве случаев нарушения были устранены субъектами хозяйствования. По предписанию органов Госстройнадзора наведен порядок в половине из проверенных объектов строительства.

Премьер отметил, что к наиболее частым нарушениям законодательства об охране и использовании земель, выявленным землеустроительными службами, относятся самовольное занятие земель, а также неиспользование земель по назначению в течение установленного законодательными актами срока.

"Основные выявленные нарушения природоохранного законодательства органами Минприроды — это нарушения в обращении с отходами, а также нарушение требований по охране земель, загрязнение лесов и поверхности вод", — подчеркнул Кобяков.

Премьер-министр также обратил внимание, что актуальным остается вопрос содержания и эксплуатации внутрихозяйственных карьеров, четвертая часть которых не соответствует основным критериям наведения порядка на земле. По словам премьера, сегодня многие карьеры превратились в несанкционированные свалки.

Также глава правительства отметил, что по-прежнему одним из проблемных вопросов является поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садовых товариществ и иных потребительских кооперативов.